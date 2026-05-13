Balean a dos hinchas de Colo Colo mientras pintaban un mural en La Pintana: Atacantes serían de un equipo rival

13 may. 2026 - 07:20 hrs.

¿Qué pasó?

En estado grave permanecen dos hinchas de Colo-Colo que la noche del martes fueron baleados mientras realizaban un mural en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

El ataque tuvo lugar en la intersección de las calles Miguel Ángel con Juanita, y habría sido cometido, aparentemente, por un grupo seguidor de Universidad de Chile.

Heridos están graves, pero fuera de riesgo vital

De acuerdo a la información preliminar, un grupo de hinchas de Colo Colo se encontraban pintando un mural de grandes dimensiones referente al "Cacique".

En ese momento, habría pasado un vehículo desde cuyo interior se habrían emitido gritos alusivos al equipo rival, para luego percutar al menos cinco disparos.

Los proyectilos alcanzaron a dos seguidores albos; uno en una de sus piernas y otro en la espalda. Ambos fueron llevados en estado grave hasta el Hospital Padre Hurtado, aunque fuera riesgo vital.

La investigación está a cargo de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI. La fiscal Patricia Suazo señaló que, según testigos, "hubo alusiones al equipo contrario".

Por su parte, la subcomisaria Fernanda Alegría expresó que los agresores "habrían hecho alusión al equipo de Universidad de Chile".