Joyas, autos de lujo, motos de agua y una lancha: La millonaria incautación que dejó la "Operación Rey David"

12 may. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué Pasó?

La Fiscalía junto a la Policía de Investigaciones realizaron un balance de la operación "Rey David", banda criminal que se dedicaba a la solicitud fraudulenta de créditos.

El operativo e investigación de la Brigada de Antinarcóticos se extendió por más de un año, donde se logró desarticular a la estructura criminal, la que concluyó con 22 detenidos vinculados a diversos delitos, como usurpación de identidad y lavado de activos.

El Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros explicó que no todos los bienes estaban a nombre de los imputados: “Parte de este patrimonio lo tenían a nombre de los mismos imputados pero también lo tenían a nombre de algunos testaferros en distintos lugares... algunas parcelas en la comuna de Rapel, donde además de grandes casas tenían lanchas y motos de agua”.

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El decomiso incluía joyas, 47 autos, motos de agua y hasta una lancha. Patrimonio fiscal que asciende a los $6mil millones de pesos, siendo una de las incautaciones más grandes asociadas al crimen organizado en este último tiempo.

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¿Cómo operaba el "Rey David"?

La organización se dedicaba a la solicitud de créditos bancarios, donde usurpaban la identidad de personas que tuvieran un perfil atractivo para los bancos, pero utilizaban fotos de personas en situación de calle.

Cuando el crédito se encontraba aprobado, el dinero llegaba a manos de la automotora”Cincar”, ubicada en Puente Alto, la que era utilizada como fachada.

El patrimonio decomisado si bien asciende a los $6mil millones, este puede seguir en aumento debido a que aún se encuentran 74 cuentas bancarias congeladas.