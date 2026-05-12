Antonella Ríos se somete a cirugía estética y muestra el proceso en redes: Así fue el procedimiento

12 may. 2026 - 11:12 hrs.

La actriz y comunicadora Antonella Ríos se sometió recientemente a una cirugía estética que rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde seguidores destacaron su evidente cambio físico.

Todo quedó registrado en un video publicado inicialmente por la clínica estética Lipo 4D. En el registro, compartido tanto por la actriz como por el centro médico, se observa a Antonella Ríos preparándose para ingresar al pabellón, mientras conversa de manera distendida con el equipo de profesionales.

¿En qué consistió la cirugía?

“Algo me pasa muy raro, siento que esta es la primera vez en mi vida, de todas las cirugías que me he hecho, que no estoy nerviosa”, comentó antes del procedimiento.

Posteriormente, el video muestra algunas de las zonas que serían intervenidas, principalmente cintura y espalda. En ese contexto, la doctora Javiera Ramírez explicó en detalle la intervención.

“Le vamos a realizar una lipoescultura Vaser principalmente de cintura y espalda con la técnica de remodelación costal”, señaló la especialista.

Según detallaron las profesionales presentes, la remodelación costal está orientada a pacientes que realizan actividad física constante, pero que, debido a su contextura corporal, no logran definir la cintura como desean.

La cirujana plástica Angélica Maydana, también parte del equipo médico, explicó que este tipo de procedimiento suele indicarse en personas altamente entrenadas.

Además, el equipo aclaró aspectos técnicos de la cirugía, indicando que se realiza con anestesia local y que su duración aproximada no supera la hora y media.

Las razones detrás de la decisión

Durante el mismo video, Antonella Ríos profundizó en las motivaciones que la llevaron a someterse a esta nueva intervención estética.

“Siento que el ejercicio ha hecho que me haya transformado en un cuerpo más cuadrado y siendo que estos detallitos van a hacer que me vea más estilizada”, comentó.

La actriz aseguró además sentirse completamente tranquila y confiada respecto al resultado. “Confío ciento por ciento y estoy muy entusiasmada”, afirmó antes de ingresar al quirófano.