Vuelco en caso de carabinero fallecido en Puerto Varas: Los reveladores antecedentes que darían un giro en la investigación

12 may. 2026 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un vuelco en el caso del sargento de Carabineros Javier Figueroa, fallecido la madrugada del pasado 11 de marzo en Puerto Varas, región de Los Lagos, se dio a conocer en las últimas horas, tras revelarse nuevos antecedentes de la investigación.

El funcionario perdió la vida luego de recibir un disparo en la cabeza. El impacto del proyectil tuvo lugar en una línea férrea, hasta donde el uniformado había llegado posterior a una denuncia al 133 por personas que tomaban alcohol en la vía pública.

Tras ocho días en riesgo vital, Figueroa falleció. Desde entonces, la Fiscalía trabaja en determinar las causas del hecho, sin que hasta ahora ni la PDI ni el OS-9 de Carabineros hayan podido establecer la participación de terceros.

Vuelco en caso de carabinero fallecido en Puerto Varas

Uno de los últimos hallazgos que se han revelado guarda relación con el teléfono desde el que se realizó el llamado a Carabineros para denunciar la presencia de personas consumiendo alcohol en la calle.

De acuerdo a los nuevos antecedentes, esta llamada se hizo desde un celular prepago cuyo chip estaría a nombre de Javier Figueroa.

Días después se encontró en las pertenencias del funcionario fallecido el aparato desde el cual se habría hecho ese llamado. Pero el chip no fue hallado.

Sin embargo, al levantar información con las compañías de teléfonos, se conoció que ese chip había sido comprado a nombre de la víctima.

Por otro lado, el arma de servicio que Figueroa llevaba en ese momento fue periciada y se reveló la ausencia de tres tiros, uno de los cuales coincidiría con el que le dio muerte.

El compañero que asistió al operativo esa madrugada junto al sargento fue sometido a pruebas de ADN para determinar si él había manipulado el arma de fuego de la víctima u otra arma.

Estas muestras arrojaron negativo. Y no solo eso, también se confirmó que el arma de Figueroa había sido únicamente manipulada por él.