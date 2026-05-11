"Me dejaron sin pega": Estaban robando en el centro y chocaron a trabajador de la Vega en medio de persecución policial

11 may. 2026 - 07:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una persecución policial de Carabineros terminó en un aparatoso choque la mañana de este lunes en la Costanera Sur de la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana. El accidente terminó afectando a un trabajador de la Vega Central que nada tenía que ver.

Persecución policial termina en choque en Quinta Normal

Según explicó el periodista de Meganoticias, Fernando Fabres, durante la madrugada se reportó que un auto habría estado rondando y realizando diversos delitos por el centro de la capital, el que al momento de que intentaran fiscalizarlo escapó raudamente de la policía uniformada.

Así, se inició el "seguimiento controlado" desde el centro de Santiago hasta la comuna de Quinta Normal, en donde el auto de los antisociales ingresó contra el tránsito a la Costanera Sur, provocando el choque con otro vehículo que transitaba por el sector.

El auto que provocó el choque era ocupado por tres sujetos: un chileno y un venezolano que fueron detenidos y un tercero que logró escapar. Al periciar el vehículo, se descubrió que en su interior "mantenían 30 bolsas transparentes con clorhidrato de cocaína".

"Me dejaron sin pega"

La víctima chocada por los delincuentes es un trabajador de la Vega Central que se dirigía a ese lugar junto a su familia. Lamentablemente, debido al choque, su camión 3/4 —su fuente de trabajo— quedó totalmente destruido en su parte delantera.

"Gracias a Dios son los daños materiales. Venía con mi señora, mi suegra, mi yerno; veniamos en la camioneta y, gracias a Dios, no nos pasó nada a ninguno. Podría haber sido peor. No nos pasó nada, nada grave, aparte de que me dejaron sin pega", declaró Jorge, la víctima del choque.

Carabineros informó que el auto en el que se desplazaban los delincuentes no mantiene encargo por robo. Además, hasta esta mañana el tránsito está parcialmente cortado en la Costanera Sur.

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