Alcalde de Juan Fernández y preocupación por búsqueda de tesoro: "Están en el Parque Nacional, es una Reserva de la Biósfera"

10 may. 2026 - 10:18 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez (IND), expresó su preocupación por la forma en que se podría desarrollar la búsqueda del supuesto tesoro escondido en la isla.

"Estamos hablando de uno de los mayores tesoros enterrados y estamos hablando de aproximadamente entre 20 mil y 30 mil millones de dólares, o sea, lo que se está buscando no es menor", detalló el edil.

Alcalde expresa preocupación por búsqueda de tesoro

Manríquez explicó que "para nosotros ya es una costumbre que en los últimos 20 años han estado buscando el tesoro"; sin embargo, la preocupación de la comunidad es por la forma en que podría desarrollarse esta búsqueda.

"El tema es que la última expedición, podríamos llamarlo, ocuparon maquinaria pesada, entonces la figura no fue bien vista (...) no era la forma más adecuada, deberían haber tenido profesionales", dijo.

Ante esto, detalló que "primero que todo, están en el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández; es una Reserva de la Biósfera también, por lo tanto, la imagen que se está dando es que se está autorizando a cualquier persona en cualquier lugar".

"No estoy en contra de la búsqueda del tesoro; al contrario, se puede buscar como lo han hecho en los últimos 18, 17 años, con pala, picota, con personas de la isla, con arqueólogos, lo que evidentemente también aumenta la leyenda, aumenta el tema del turismo también, le da una visualización completamente distinta a lo que la última vez se quiso realizar", se explayó.

Ante esta autorización de la Corte Suprema, el alcalde explicó que la Conaf tiene 30 días para "responder cuál va a ser la metodología que se va a ocupar" en la búsqueda, pero sea cual sea esta, "vamos a solicitar a Conaf que fiscalice".

Por último, Pablo Manríquez socializó una de las principales preocupaciones de sus vecinos: "¿Qué pasaría si se encuentra el tesoro?".

"¿Ustedes creen que de ese 75% (para el Estado) llegará algo a Juan Fernández? Esperemos que llegue; somos la quinta comuna más pequeña del país, tenemos el quinto presupuesto más pequeño del país, estamos 30 años en el pasado en el desarrollo que hoy día tiene, por ejemplo, Rapa Nui", dijo.

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