Balance: 68.376 mujeres usaron permiso prenatal y 71.580 el postnatal en 2025

10 may. 2026 - 10:37 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) dio a conocer las cifras de 2025 relacionadas con los subsidios asociados a la protección de la maternidad, los que permiten la continuidad de los ingresos mientras madres y padres trabajadores realizan labores de cuidado al recién nacido.

De acuerdo con las Estadísticas Interactivas de Subsidios Maternales, 68.376 mujeres utilizaron permisos prenatal, y 71.580 accedieron al permiso postnatal.

Asimismo, 71.280 mujeres hicieron uso del permiso postnatal parental, beneficio que permite extender el cuidado del niño o niña posterior al postnatal, por 12 semanas, y que puede ser traspasado al padre u otro progenitor. Los hombres que hicieron uso de este permiso en 2025 fueron 192 en total.

Estos beneficios consideran subsidios por incapacidad laboral para trabajadoras y trabajadores dependientes del sector privado e independientes que cumplan los requisitos establecidos en la ley.

En el caso de las trabajadoras del sector público, durante estos períodos corresponde la mantención de sus remuneraciones.

Estas prestaciones forman parte del sistema de seguridad social y buscan proteger tanto la salud y el bienestar de niños y niñas durante sus primeros meses de vida como de personas trabajadoras que los tengan a su cuidado.