Videos muestran el momento en que se registró el fuerte temblor que sacudió a la zona sur
¿Qué pasó?
Luego del temblor de magnitud 5.5 en la escala de Richter ocurrido la noche de este sábado 9 de mayo, diversos usuarios de redes sociales compartieron registros del minuto exacto en el que se produjo el temblor.
Características del sismo
De acuerdo a los datos entregados por el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el sismo se produjo a las 22:34 horas. Su epicentro se ubicó a 41 km al oeste de Angol, en la Región de La Araucanía, con una profundidad de 42 km.
Cabe recordar que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".Ir a la siguiente nota
Revisa los registros
🚨 Registro del fuerte sismo en Los Angeles, Región del Biobío, Chile pic.twitter.com/QXDpVIEYLX#temblor | Temblor— Diego Herrera F. 😎 (@Diegoherreraf1) May 10, 2026
#temblor en #Concepción #biobio pic.twitter.com/moaNqHnBPG— Juan Pablo Arias (@JuanPabloAriax) May 10, 2026
#temblor fue fuerte acá santa Barbara pic.twitter.com/Pc7LmE1NXr— carlos cofre (@KarlooGb) May 10, 2026
Temblor moderado 5.8#Concepción #temblor #sismo #conce #regiondelbiobio #sismologia #chile @24HorasTVN @adnradiochile @biobio @meganoticiascl @T13 @chvnoticias @Amigopenquista pic.twitter.com/zjyCzOPfMR— Oskar Lorenzo Beltrán (@LorenzoxBeltran) May 10, 2026
La ellie y la gretta están súper asustadas #Temblor #Chiguayante así se movía lámpara de mi casa… pic.twitter.com/wZ1mKNRJMp— Juan Fco. Torres Vargas (@jotaefetorresv) May 10, 2026