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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Videos muestran el momento en que se registró el fuerte temblor que sacudió a la zona sur

¿Qué pasó?

Luego del temblor de magnitud 5.5 en la escala de Richter ocurrido la noche de este sábado 9 de mayo, diversos usuarios de redes sociales compartieron registros del minuto exacto en el que se produjo el temblor.

Características del sismo

De acuerdo a los datos entregados por el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el sismo se produjo a las 22:34 horas. Su epicentro se ubicó a 41 km al oeste de Angol, en la Región de La Araucanía, con una profundidad de 42 km.

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Cabe recordar que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

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