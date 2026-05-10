Videos muestran el momento en que se registró el fuerte temblor que sacudió a la zona sur

10 may. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del temblor de magnitud 5.5 en la escala de Richter ocurrido la noche de este sábado 9 de mayo, diversos usuarios de redes sociales compartieron registros del minuto exacto en el que se produjo el temblor.

Características del sismo

De acuerdo a los datos entregados por el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el sismo se produjo a las 22:34 horas. Su epicentro se ubicó a 41 km al oeste de Angol, en la Región de La Araucanía, con una profundidad de 42 km.

Cabe recordar que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que "las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Revisa los registros

🚨 Registro del fuerte sismo en Los Angeles, Región del Biobío, Chile pic.twitter.com/QXDpVIEYLX#temblor | Temblor — Diego Herrera F. 😎 (@Diegoherreraf1) May 10, 2026

La ellie y la gretta están súper asustadas #Temblor #Chiguayante así se movía lámpara de mi casa… pic.twitter.com/wZ1mKNRJMp — Juan Fco. Torres Vargas (@jotaefetorresv) May 10, 2026

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