Ley 40 horas: ¿Quiénes quedan fuera de la reducción horaria?

09 may. 2026 - 15:00 hrs.

El pasado domingo 26 de abril se redujo la jornada laboral de trabajadoras y trabajadores, según lo estipulado por la Ley 40 Horas que comenzó a regir en el gobierno del expresidente Gabriel Boric, por lo que desde aquel día, las horas de trabajo de los empleadores disminuyeron a 42 horas.

Desde que entró en vigencia esta nueva normativa, en 2024, se han ido reduciendo las jornadas laborales de manera gradual. Hace dos años se realizó la primera rebaja, logrando que las jornadas de trabajo bajen de 45 a 44 horas y el pasado domingo 26 de abril a 42 horas, que rigen actualmente.

¿Quiénes quedan fuera de la reducción por la Ley 40 Horas?

Sin embargo, toda regla tiene su excepción, por lo que no en todos los trabajos se está implementando la reducción de horas, ya que no es una obligación para todos.

Según estipula la misma Ley 40 horas, esta no aplica para trabajadores del sector público, ya que solamente rige para las personas que mantienen una relación laboral bajo los estatutos del Código del Trabajo.

Por tanto, los funcionarios a honorarios, contrata o planta no están incluidos debido a que su vínculo laboral obedece al Estatuto Administrativo.

Si todo continúa igual, en 2028 se debería alcanzar el objetivo de llegar a las 40 horas de trabajo semanales.

Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social establecen que las empresas que quieran anticipar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales antes de 2028 pueden hacerlo sin impedimento. En caso de que algún empleador no respete la implementación de la Ley 40 horas, se arriesga a multas administrativas por parte de la Dirección del Trabajo.

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