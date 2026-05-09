Preocupación en Canarias ante el inminente arribo de crucero con hantavirus: OMS asegura que el riesgo "sigue siendo bajo"

09 may. 2026 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

Las Islas Canarias, en España, se preparan para la llegada, este domingo, del crucero afectado por el hantavirus y del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que coordinará in situ la evacuación de los cerca de 150 pasajeros y miembros de la tripulación.

Crucero con hantavirus arribará a las Islas Canarias

En el pequeño puerto industrial de Granadilla de Abona las personas entrevistadas por la agencia AFP en los últimos días han expresado su "preocupación", seis años después de la pandemia mundial de covid que perturbó al planeta.

El crucero MV Hondius llegará el domingo a Canarias entre las 03:00 y las 05:00 horas, entre las 23:00 y las 01:00 horas en Chile, según el gobierno español. "Parte de la tripulación" se quedará a bordo e irá a continuación a Países Bajos.

"Llegué a España, donde me uniré a altos funcionarios del gobierno en una misión a Tenerife para supervisar el desembarco seguro de los pasajeros, los miembros de la tripulación y los expertos en salud del crucero MV Hondius", escribió en X (Twitter) el director general de la OMS.

OMS asegura que el riesgo "sigue siendo bajo"

En una carta abierta, Ghebreyesus aseguró a los residentes de Canarias del bajo riesgo que representa la llegada del crucero. "Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo", señaló.

Sin embargo, también reconoció que la cepa del hantavirus registrada en el crucero "es grave". "Tres personas perdieron la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo", señaló.

Las autoridades de Canarias se opusieron firmemente al atraque del MV Hondius, que finalmente fondeará frente a la costa antes de las evacuaciones.

Expectativa y preocupación ante la llegada de crucero

Aunque la prensa local se hace eco de la "máxima expectativa mundial con la llegada del crucero a Granadilla", a unos kilómetros del puerto se veían escenas habituales de un sábado: bañistas madrugadores, el mercadillo ambulante y desayunos en las terrazas del paseo.

"Seguimos las noticias porque tenemos el barco aquí a tres kilómetros. Trabajo en varias zonas de Granadilla y preocupa que haya algún peligro, más que nada para algún trabajador, pero tampoco veo a la gente muy preocupada, sinceramente", explicó a la AFP David Parada, vendedor de lotería en la calle, asombrado de la cantidad de periodistas en la zona.

El último balance de la OMS, difundido el viernes, registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos de este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento.

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