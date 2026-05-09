"Le exijo al Gobierno que busque alternativas": Mario Desbordes expresa su oposición ante posible ampliación de Santiago 1

09 may. 2026 - 12:14 hrs.

Esta semana el Ministerio de Justicia propuso la ampliación de la cárcel Santiago 1, en pleno centro de la capital, un proyecto que también abordó el Gobierno anterior. Sin embargo, esto ha generado el rechazo de los vecinos, quienes sostienen que su barrio "se ha echado a perder" por los recintos penitenciarios de la zona.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, también se opone a la iniciativa al asegurar a Meganoticias Siempre Juntos que "esa zona está completamente saturada".

Además, sostuvo que al lugar "llega mucha gente que sí está relacionada con el mundo del hampa, con el mundo del delito", que incurre en varias "incivilidades".

El edil reprochó que la ampliación del penal solo agudizará los problemas de barrio, "por lo que le exijo al Gobierno que busque alternativas, lo mismo que le planteé al Gobierno anterior (...) Yo no cambio ni un milímetro mi punto de vista, ni mi posición porque haya cambiado el Gobierno".

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