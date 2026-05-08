Supermercado chileno da el salto a Europa y abrirá su primer local en España

08 may. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una reconocida cadena regional de supermercados chilena prepara un histórico desembarco en Europa con la apertura de su primer local en España.

Se trata de Supermercados Cugat, empresa nacida en la región de O’Higgins, que comenzará a operar en la nación europea con un proyecto de gran escala que ya inició su construcción.

El primer supermercado chileno de Cugat en Europa

Según publicó Diario Financiero, el proyecto contempla un supermercado de cerca de 5 mil metros cuadrados y marca el inicio de la expansión internacional de la empresa fundada por Gustavo González Cugat y Silvia Valdés.

La ubicación del recinto no es casualidad: se situará en el municipio de Vilablareix, una localidad ubicada a unos 100 kilómetros de Barcelona, en la comunidad de Cataluña. Precisamente, Cugat es un apellido de origen catalán.

La cadena nació en 1976 con un pequeño local en Pichidegua y actualmente cuenta con 17 supermercados distribuidos entre la región Metropolitana y la región de Los Lagos.

El propio empresario ya había adelantado en 2022 sus intenciones de llegar a Europa en su libro autobiográfico "Sueños hechos realidad: el emprendedor de Pichidegua".

Competirá con gigantes europeos

El aterrizaje de Cugat en Europa se producirá en uno de los mercados supermercadistas más competitivos del continente. Actualmente, el sector en España es liderado por Mercadona, seguido por cadenas como Carrefour, Lidl y Eroski, además de múltiples actores regionales.

Según el citado medio, se proyecta la apertura de más de 800 nuevos supermercados en España durante 2026, especialmente en formatos de tiendas pequeñas y de cercanía.

Sin embargo, Supermercados Cugat también ha logrado sortear la competencia del mercado en Chile, donde ha logrado competir en regiones con las grandes cadenas a través de precios competitivos y una fuerte presencia en productos de hogar y vestuario.

En Chile, la empresa también planea abrir nuevos locales en zonas extremas, como Arica o Punta Arenas, aunque siempre que encuentren terrenos a buenos precios y con ubicaciones adecuadas.

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