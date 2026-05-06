Histórica multitienda de mall en pleno centro de Santiago hará inesperado cambio: Devolverá dos pisos del recinto

06 may. 2026 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

La tienda Ripley, principal arrendataria del Mall Vivo El Centro, en la comuna de Santiago, realizará un importante ajuste en su operación tras renegociar su contrato con BTG Pactual, la administradora del recinto.

La multitienda acordó reducir su presencia en el centro comercial, devolviendo parte relevante de la superficie que ocupaba para asegurar su continuidad en el lugar.

Devolverá dos pisos del mall

Según consignó El Mercurio Inversiones, las conversaciones comenzaron en noviembre de 2024 y se extendieron por varios meses, hasta concretar un acuerdo a fines de ese año.

En concreto, Ripley devolverá parte del piso 2 y la totalidad del piso 4 del mall, donde operaban áreas como atención al cliente, hogar y Banco Ripley.

Con esto, la tienda pasará de ocupar 11.082 metros cuadrados a 6.280 m², es decir, casi la mitad de su superficie original.

"Ellos pedían o salir o bajar la renta, y logramos un acuerdo en el que nos devolvieron parte de la superficie, pero renovaron más de 6 mil metros cuadrados”, explicó Constanza Vásquez, directora de Real Estate de BTG Pactual al citado medio.

El nuevo contrato, que empezó en enero de este año, se extenderá hasta 2039 y contempla ajustes en la renta, inversiones por parte del arrendatario y mayor flexibilidad a futuro.

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