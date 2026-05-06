Está internado en Suiza: Hospitalizan a pasajero que viajaba en crucero afectado por casos de hantavirus

06 may. 2026 - 09:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un pasajero que viajaba en el crucero donde se declararon varios casos de hantavirus está hospitalizado en Zúrich, Suiza, después de haber dado positivo, anunció este miércoles el ministerio suizo de Sanidad.

A través de un comunicado, el ministerio destacó que "una persona está siendo tratada actualmente en el Hospital Universitario de Zúrich (USZ) por una infección de hantavirus".

"Este hombre viajaba en el crucero donde aparecieron varios casos de infecciones", destacó el organismo, que añadió él y su esposa "regresaban de un viaje por América del Sur a finales de abril".

¿Dónde atracará el crucero?

El crucero afectado atracará en los próximos días en Tenerife, una de las islas del archipiélago español de Canarias, según informó la televisión pública española (RTVE).

El presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, reiteró su oposición a la evacuación de contagiados hacia el archipiélago, y lamentó la falta de comunicación por parte del gobierno central en Madrid.

"No hay ninguna información médica o desde el punto de vista de epidemia que nos diga que (...) la intervención que se tenga que hacer ahí no se puede hacer allí", indicó en referencia a la situación de los afectados en Cabo Verde.

El Ministerio de Sanidad había señalado esta semana que el buque MV Hondius, actualmente inmovilizado frente a Praia, en Cabo Verde, debía dirigirse próximamente hacia Canarias.

Allí debía llegar en "3 a 4 días", a un puerto que aún no había sido definido, tras realizar la evacuación de tres casos sospechosos en el pequeño país insular africano.

El Ministerio de Sanidad español explicó entonces que Madrid había "aceptado una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasportado a Canarias en un avión hospitalizado".

Todo sobre Sucesos