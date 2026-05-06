Cortes de suministro eléctrico afectan a Valparaíso y Biobío: Más de 13 mil clientes sin luz en total

06 may. 2026 - 10:06 hrs.

¿Qué pasó?

Las condiciones meteorológicas adversas han comenzado a pasar factura a la infraestructura eléctrica de la zona central y sur de Chile. Durante la mañana de este miércoles 6 de mayo, un sistema frontal caracterizado por lluvias y ráfagas de viento está provocando diversas interrupciones en el servicio eléctrico.

Según el reporte oficial entregado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hasta las 09:00 horas, las regiones de Valparaíso y Biobío son las más afectadas.

Radiografía de los cortes por región

La situación más crítica se concentra en la Región de Valparaíso, donde la inestabilidad post-frontal ha generado fallas en diversos puntos de la red.

Por otro lado, en el Biobío, las lluvias persistentes han derivado en desconexiones que mantienen a las brigadas de emergencia trabajando a plena capacidad.

A continuación, el total de clientes sin suministro en ambas regiones:

Valparaíso: Tormentas eléctricas y vientos de hasta 70 km/h

En la Región de Valparaíso, el panorama se ha visto agravado por un aviso vigente de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que advierte sobre probables tormentas eléctricas y rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h en sectores precordilleranos.

Las comunas de San Antonio, Quilpué y Quillota registran trabajos preventivos y cortes programados que se han sumado a las emergencias por el clima.

Biobío: Brigadas en alerta

Los equipos técnicos se encuentran desplegados ante los cortes de suministro, pero las condiciones de lluvia dificultan en algunos casos las maniobras de reparación en altura.

Recomendaciones de seguridad

Ante la persistencia del sistema frontal, la SEC y las autoridades regionales recomiendan:

Evitar manipular artefactos eléctricos si se encuentra con los pies mojados o en zonas con humedad excesiva.

Desenchufar equipos sensibles ante variaciones de voltaje o microcortes de energía.

Reportar interrupciones directamente en la oficina virtual de la SEC o a través de los canales digitales de las empresas distribuidoras para facilitar la geolocalización de la falla.

No acercarse a cables cortados en la vía pública, ya que podrían estar energizados.

Se espera que las precipitaciones continúen durante gran parte de la jornada, por lo que la cifra de clientes afectados podría fluctuar en las próximas horas.

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