Cancillería investigará a funcionarios por firmar contra candidatura de Bachelet a la ONU

06 may. 2026 - 03:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció una indagatoria interna contra dos funcionarios tras su participación en una declaración pública vinculada a una presunta contracampaña contra la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.

Se trata de Raúl Sanhueza, recientemente designado embajador en Francia, y Francisco Devia, actual ministro consejero de la Embajada de Chile en España.

La carta que habría desatado controversia

Ambos funcionarios figuran como firmantes de una misiva difundida el pasado 26 de marzo por el Instituto Libertad, en la que se cuestiona la candidatura de Bachelet, señalando que no correspondería a una política de Estado.

El documento también sugiere que la eventual postulación de la exmandataria habría surgido desde el Grupo de Puebla, instancia que reúne a líderes progresistas de la región.

Cancillería iniciará indagatoria

Frente a esta situación, el canciller subrogante, Patricio Torres, explicó que se llevará adelante una investigación para esclarecer los hechos.

“Vamos a actuar de manera equivalente. Averiguar qué los motivó, cómo se hizo, cuál fue la publicidad que tuvo, cuál es el daño eventual que puede haber causado, y comparar eso con las normas de prescindencia política”, señaló.

La autoridad agregó que el proceso también considerará la normativa interna del ministerio y pronunciamientos de la Contraloría, para luego emitir una conclusión oficial.

Cabe recordar que a fines de abril ya se había realizado una investigación interna en la Cancillería por eventuales gestiones de funcionarios a favor de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.