"Bajo la bandera de otro país": Candidato argentino a la ONU critica a Bachelet por no tener el respaldo de Chile

23 abr. 2026 - 03:09 hrs.

¿Qué pasó?

Rafael Grossi, candidato argentino a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), apuntó en contra de su contendiente, la expresidenta Michelle Bachelet, por no contar con el apoyo del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

¿Qué dijo Grossi?

En entrevista con el medio trasandino La Nación, el diplomático de ese país, que tiene el apoyo de la administración de Javier Milei, cuestionó que la chilena postule al mayor cargo del organismo multilateral nominada por Brasil y México.

“Para mí es un orgullo. Yo soy argentino. No entiendo a una persona que se presenta bajo la bandera de otro país. No lo entiendo", dijo Grossi al ser consultado por el valor que tiene para su candidatura ser respaldado por su gobierno.

“Yo no critico a nadie, pero no lo entiendo. No juzgo a nadie, pero yo soy, en uso de licencia, un miembro permanente, y muy orgulloso, del servicio exterior de la Argentina. ¿Cómo me voy a ir a buscar una bandera? Al contrario, soy un agradecido. Y le agradezco al Presidente que me haya presentado porque, como ustedes saben, él es escéptico de las Naciones Unidas”, señaló el candidato argentino.

Y agregó que "he tenido conversaciones muy profundas con él sobre la ONU, por qué yo quería ser candidato. A él le gustan las discusiones conceptuales. Traté de explicarle que justamente tiene esta naturaleza el organismo, que tiene que cambiar y que es posible cambiarlo”.

Consultado sobre si al ser elegido lograría cambiar la percepción de Milei sobre la ONU, Grossi aseguró que “o es mi objetivo cambiarle la visión. Pero él es una persona sensible. Yo fui con él a la Antártida con una misión del OIEA, y le interesó mucho lo que estábamos haciendo científica y tecnológicamente”.

El candidato aseguró que con Milei “se puede tener un muy buen diálogo. Confío, y saco el tema de Milei, que con una buena gestión en las Naciones Unidas, muchos líderes que pueden tener una visión un poco más escéptica del organismo".

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