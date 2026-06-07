Hurubachi Pardo en ¿Volverías con tu ex? 2: Quién es y qué edad tiene la periodista que desafió los prejuicios y pagó el precio

07 jun. 2026 - 21:01 hrs.

Su nombre es poco común pero su historia generó mucho debate en Chile. Hurubachi Pardo, conocida como "Huru", es periodista y llega a Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega grabado en Perú, como parte de una de las parejas más comentadas del elenco: la que conformó con el abogado Claudio Rojas, 21 años mayor que ella.

¿Quién es Hurubachi Pardo?

Hurubachi "Huru" Pardo tiene 25 años y es periodista. Trabajó en el equipo del abogado Claudio Rojas, desde donde nació una relación que nadie esperaba y que puso a prueba sus convicciones profesionales y personales.

Los prejuicios que la persiguieron

Desde el primer momento, Huru Pardo se resistió a involucrarse sentimentalmente con Claudio Rojas precisamente porque trabajaba con él. "Yo era periodista dentro de su equipo y no quería que la gente pensara que estaba con él para lograr algo", explicó la periodista al ser confirmada en ¿Volverías con tu ex? 2.

Sus miedos resultaron proféticos. Cuando la relación se hizo pública, las redes sociales y la prensa comenzaron a cuestionar sus motivos. La diferencia de edad —21 años— se convirtió en el centro de todas las conversaciones, opacando lo que para ambos era una historia genuina.

El quiebre: amor en medio del duelo

La ruptura entre Huru Pardo y Claudio Rojas no tuvo que ver con falta de amor, sino con la pérdida. El fallecimiento de su madre en octubre pasado marcó un antes y un después en la relación. "Terminamos en enero de este año; yo creo que fue algo difícil para los dos, pero también tiene que ver con que fue una ruptura muy desde el amor y no porque se hubiera acabado", explicó Huru.

Esa honestidad emocional hace de Hurubachi Pardo uno de los personajes más interesantes de ¿Volverías con tu ex? 2. No llega a demostrar nada ni a responder las críticas: llega a buscar claridad sobre una historia que terminó en el peor momento de su vida.

Huru Pardo en Volverías con tu ex? 2

En el reality de Mega grabado en la selva amazónica de Tarapoto y luego en Pachacamac, Lima, Hurubachi Pardo y Claudio Rojas deberán convivir y enfrentar lo que quedó sin resolver. Una periodista joven, con un duelo encima, frente al hombre que la conquistó a la antigua y que ahora tendrá que demostrar si ese amor aún tiene futuro.