"Una candidata chilena, sólida: Excanciller van Klaveren valora exposición de Bachelet y marca contraste con el Gobierno

22 abr. 2026 - 20:42 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Relaciones Exteriores de Gabriel Boric, Alberto van Klaveren, utilizó su cuenta de "X" para destacar la exposición de la expresidenta Michelle Bachelet ante las Naciones Unidas.

La intervención se realizó el martes en el salón Trusteeship Council Chamber de Nueva York, donde durante tres horas se desarrolló un “diálogo interactivo” entre la exmandataria y los miembros de la Asamblea General, en el marco de su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

¿Qué dijo el excanciller?

Van Klaveren calificó la participación de Bachelet en “la audiencia de candidatas a la SG de la ONU” como “notable” y afirmó que la dos veces jefa de Estado es “un orgullo para el país”.

Sin embargo, cerró su publicación con una crítica directa al Ejecutivo: “Qué contraste con la pequeñez del gobierno de retirar el apoyo a una candidata chilena sólida y respetada en el mundo”.

Las críticas hacia el Presidente Kast

La reciente presentación de Bachelet reactivó las críticas hacia el gobierno de José Antonio Kast por haber retirado su respaldo a la candidatura. Los cuestionamientos provienen tanto del Partido Socialista, colectividad de la exmandataria, como de sectores del propio oficialismo.

La exministra de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, sostuvo que Kast se “equivocó” al “no darle la continuidad cuando la decisión ya estaba tomada y presentada”, subrayando que Bachelet tiene “mérito de sobra”.

Tras su exposición, la expresidenta también se refirió al tema, asegurando que las razones del gobierno son “políticas, aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide”.

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