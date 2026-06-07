"Nuestra línea de frontera no tiene nada pendiente": Candidato presidencial de Perú aborda relación con Chile y posible corredor

07 jun. 2026 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 7 de junio se está desarrollando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, en la cual el país vecino definirá a su noveno gobernante en 10 años entre la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Con motivo de este proceso electoral, el editor internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar, se trasladó hasta la ciudad de Lima, en donde pudo conversar de forma exclusiva para un medio chileno con el candidato Roberto Sánchez.

"Nuestra línea de frontera no tiene nada pendiente"

"Perú y Chile hemos tenido relaciones amistosas de comercio transfronterizo", dijo de entrada Sánchez al ser consultado por una valoración de la relación bilateral entre ambos país.

Inmediatamente, agregó que "nosotros en nuestro gobierno decimos que nuestra línea de frontera no tiene nada pendiente, sino la relación de hermandad, de una buena relación de socios comerciales que hay que profundizar".

Estas últimas declaraciones marcan un claro contraste con su aliado político Antauro Humala, quien a inicios de mayo señaló que, de ganar Sánchez, pretendía recuperar Arica y Tarapacá "por la vía diplomática o por la vía armada".

Pablo Cuéllar también le consultó al candidato sobre el corredor humanitario para migrantes que propuso el Presidente José Antonio Kast, cuestión por la que el representante de Juntos por el Perú no tomó una posición definitoria.

"Es importante que entre ambos países nos pongamos de acuerdo para anteponer el derecho, la buena vecindad y, ojo, evitar la presencia internacional", dijo.

Fujimori sostiene que relación con Chile es "muy buena"

En horas de la mañana, el editor internacional de Meganoticias conversó también con Keiko Fujimori, pero esta evitó contestar las preguntas citando al "silencio electoral" que se vive este domingo en Perú. En cuanto a la relación entre ambos países, simplemente se limitó a señalar que era "muy buena".

Esta segunda vuelta en Perú está definida por las autoridades electorales como un proceso "más ágil", ya que solo se debe elegir entre dos candidatos a la Presidencia de la República. Sin embargo, se estima que los resultados definitivos no se conozcan hasta en un mes más.

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