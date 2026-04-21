Bachelet por posible veto de EEUU por su defensa del aborto: "Creo firmemente en los derechos de las mujeres"

21 abr. 2026 - 17:04 hrs.

¿Qué pasí?

La carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas entró en una fase de alta tensión diplomática. Este martes, la expresidenta de Chile y candidata al máximo cargo de la ONU, Michelle Bachelet, presentó formalmente su visión ante los Estados miembros del organismo.

Sin embargo, su intervención estuvo marcada por la sombra de un posible veto de Estados Unidos, impulsado por sectores conservadores que cuestionan su postura histórica sobre el aborto.

El origen de la discordia: El lobby republicano en EEUU

La controversia escaló a finales de marzo, cuando un grupo de congresistas republicanos envió una carta formal al secretario de Estado, Marco Rubio. En la misiva, los legisladores instaron a la administración del Presidente Donald Trump a bloquear la candidatura de la chilena.

El argumento central es que Bachelet habría priorizado una "agenda abortista extrema" durante su trayectoria, lo cual, según los firmantes, vulnera la soberanía estatal y contraviene los valores de la actual administración estadounidense.

Estados Unidos, como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, posee el derecho a veto. Esta prerrogativa le permite derribar cualquier candidatura, independientemente del apoyo mayoritario que pueda tener en la Asamblea General, lo que convierte la presión de los congresistas en una amenaza real y directa para las aspiraciones de la exmandataria.

La respuesta de Bachelet

Tras su comparecencia en Nueva York, Bachelet enfrentó los cuestionamientos de la prensa respecto a esta posible sanción de Washington. Lejos de matizar su discurso para ganar el favor de la Casa Blanca, reafirmó sus convicciones con firmeza.

"Creo firmemente en los derechos de las mujeres, y no creo que se puedan separar. No se puede decir que tienen derecho A, B y C, pero no a D, E y F. Las mujeres deben decidir sobre sus propias vidas y cuántos hijos quieren tener", aseguró de forma tajante.

La candidata enfatizó que, si bien el aborto es un tema "controvertido", su gestión se alinearía con las conferencias y acuerdos ya adoptados por la ONU en materia de Derechos Humanos. "Siempre estaré con las mujeres", añadió, marcando una línea roja que la sitúa en colisión directa con el ala más dura del Partido Republicano.

Entre la diplomacia y el poder

A pesar de la tensión, Bachelet intentó transmitir un mensaje de pragmatismo diplomático. Recordó que durante su segundo mandato en Chile coincidió un año y medio con el primer gobierno de Donald Trump, periodo en el que —según sus palabras— mantuvieron una "buena relación".

La exmandataria chilena reconoció a Estados Unidos como una "potencia importante", pero recalcó que su rol, de ser elegida, será trabajar con todos los países bajo un principio de igualdad soberana.

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