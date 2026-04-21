Ante los 193 países miembros: Michelle Bachelet presenta este martes su candidatura a la Secretaría General de la ONU

21 abr. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tras varios días de preparación en la ciudad de Nueva York, este martes a las 10:00 de la mañana, la exPresidenta Michelle Bachelet defenderá su candidatura a la Secretaría General de la ONU frente a los 193 países miembros de la organización.

La dos veces Presidenta de la República será la primera en exponer en los llamados "diálogos interactivos", siendo seguida a las 15:00 horas por Rafael Grossi (Argentina). En tanto, mañana miércoles 22 de abril será el turno de Rebeca Grynspan (Costa Rica) a las 10:00 horas y Macky Sall (Senegal) a las 15:00 horas.

Michelle Bachelet defenderá candidatura ante la ONU

Bachelet llega a este "lanzamiento oficial" de su candidatura con el apoyo de Brasil y México, países que continúan respaldándola luego de que el Gobierno de José Antonio Kast retirara el apoyo del Estado de Chile por considerar que su opción es "inviable".

Durante su exposición de este martes, la exmandataria deberá presentar sus propuestas —entre las que se encuentran los desafíos del multilateralismo y una reforma a la ONU— y responder las preguntas de los delegados.

Una vez que terminen todas las exposiciones, que inicia Bachelet por un tema de orden alfabético, los 193 países miembros de la Asamblea General emiten un voto en el cual recomiendan o no la candidatura al Consejo de Seguridad.

Este paso es fundamental, ya que esta instancia —compuesta por China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia— es de quien depende en gran medida la decisión final, sobre todo al considerar el poder de veto que tienen al interior de la ONU.

El rol de secretario general de la ONU

Según el Capítulo XV de la Carta de Naciones Unidas, el secretario general es "el más alto funcionario administrativo de la organización" y en esa capacidad "desempeñará las demás funciones que le encomienden" el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y otros órganos de la ONU.

Además, está autorizado a "llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

El actual secretario general de la organización es el portugués António Guterres, quien terminará su segundo mandato de cinco años el día 31 de diciembre de 2026.

En sus 80 años de existencia, la ONU ha tenido nueve secretarios generales. El cargo nunca ha sido ocupado por una mujer y solo una vez antes ha sido ejercido por un latinoamericano, el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).

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