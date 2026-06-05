"No estoy arrepentido y lo volvería a hacer": "Pancho pistola" y la crónica de un despiadado crimen en Coronel

05 jun. 2026 - 14:44 hrs.

Hay una cosa que Francisco Alejandro Cabrera Muñoz (18) hizo antes de salir de su casa, la noche del 26 de mayo, que dice más sobre él que cualquier otra. No fue calzarse las zapatillas marca Puma negras con blanco, ni ponerse la chaqueta larga, negra, que le llegaba casi hasta las rodillas, ni meterse los guantes de látex en el bolsillo. Fue agarrar un cuchillo. Un cuchillo rojo, con el mango envuelto en huincha aisladora blanca, del tipo cocinero, de los grandes, que era suyo y que procuró llevarse ese día.

Francisco tenía 18 años, 1,85 cm, contextura delgada, tez morena y pelo negro ondulado. Era el más ágil del grupo, dicen quienes lo conocían. El que llegaba primero a los lugares y ese cuchillo lo ocupó esa noche en más de 40 oportunidades para acabar con la vida de una mujer de 65 años. El cuchillo era suyo, lo llevó porque era suyo. Eso es lo primero que hay que saber.

***

Coronel queda al sur de Concepción, mirando el mar. Tiene el carbón en la memoria y la pobreza distribuida en sus sectores periféricos con una equidad que pocas otras cosas tienen en ese lugar. El sector Escuadrón está en la periferia, con sus calles de nombres militares y sus casas casi pareadas una contra la otra.

Francisco vivía en el cerro Corcovado, en el pasaje Peatonal Endesa N° 1021. La dirección suena a lo que es: un callejón sin nombre propio, bautizado con el nombre de la empresa que tendió los cables. Tenía 18 años el viernes 22 de mayo de 2026. A esa edad, en ese lugar, las opciones no abundan y las noches de viernes se parecen mucho entre sí.

Esa tarde se juntaron en la casa de Agustín O.C., 14 años, apodado “el Chulito”, en el sector Escuadrón. No era la primera vez. Se juntaban seguido, con sus distintas edades y sus distintos años de amistad: estaba Samuel Díaz, el colombiano, apodado “Parcero”, 20 años, amigo del Chulito desde los 6; estaba Francisco, al que el Chulito conocía desde principios de ese mismo año; Stefan, 17 años; Leonel A.D., 16 años, amigo del Chulito desde hacía diez años; y Benjamín C., 15 años, conocido desde septiembre del año anterior. Hicieron un asado. Tomaron cerveza, Capel Ice, cosas con poco grado de alcohol, declaró el Chulito ante la PDI. También fumaron marihuana. Ya adentrada la noche, cerca de las 20 horas, consumieron zopiclona y clonazepam, pastillas para dormir y para la ansiedad que en ese grupo circulaban sin mayor ceremonial, como cualquier otra cosa. “Quedamos locos”, declaró uno de los menores de edad.

Fue en ese estado -el asado terminado, el alcohol rondando y mezclado con ansiolíticos ya haciendo su efecto- cuando Francisco habló. “Tengo un dato”, le comentó a sus amigos. Una casa en el sector Maule, dijo.

“El pancho pitola”, como lo apodaban, se refería a una vivienda en medio de unas ruinas que la gente del lugar conoce porque ahí alguna vez hubo un hospital y solo quedaron los escombros, y también porque entre los matorrales crecen plantas que parecen marihuana, lo que le daba al lugar esa reputación de abandono que tienen ciertos sitios cuando nadie los cuida.

“La casa le pertenecía a un empresario que se llamaba Luksic, o algo así”, comentó y apuntó a que “era un hombre con mucha plata” y –supuestamente- esa plata estaría guardada ahí adentro, porque esa clase de gente no confía en los bancos. Nadie vivía ahí, pensaban. Era una casa en ruinas. Nadie los vería.

Uno por uno, los que estaban ahí esa noche dijeron que sí. Uno por uno estuvieron de acuerdo.

A las 22:40 horas, el Chulito le avisó a su mamá que saldría con sus amigos. No pidió permiso. Le sacaron las llaves de la camioneta sin que lo notara: una Great Wall negra, modelo 3, año 2020, sin parachoques adelante porque había tenido un choque hacía una semana. Samuel, el Colombiano, tomó el volante porque era el único con licencia. Agustín se subió al copiloto. Francisco, Stefan, Benjamín y Leonel se acomodaron atrás. Antes de salir todos se pusieron las mascarillas -negras, celestes, de las básicas- y guantes de látex celestes. Lo habían calculado: las cámaras, las huellas que podrían dejar. "Presumimos que podíamos ser captados por las cámaras", declaró luego el Chulito a la PDI.

Francisco llevaba el cuchillo rojo con el mango de huincha blanca y el Chulito llevaba un pequeño bate que sacó de su propia casa antes de salir. Stefan y Benjamín llevaban linternas.

El sector Maule queda en los bordes de Coronel, donde la ciudad se deshace y empieza el campo. Para llegar hay que pasar cerca de las canchas de golf, que es uno de esos detalles del paisaje chileno que nunca termina de parecer real: las canchas de golf al lado de las ruinas, el “green”, el césped cuidado de las canchas, al lado del abandono. Era casi medianoche cuando la camioneta negra se detuvo a media cuadra del portón de ingreso, un poco escondida, según declaró Leonel. Samuel apagó los faros. Giró el auto y lo dejó en posición de salida, por si había que arrancar rápido. Leonel y Samuel se quedaron adentro. Los otros cuatro bajaron.

El portón estaba cerrado, pero encontraron un costado más bajo y lo saltaron. Entraron por un camino de tierra, avanzando unas dos cuadras entre ramas, entre la maleza del bosque, con las linternas apuntando al suelo para no levantar demasiado ruido visual en la oscuridad. Los perros ladraban más adelante. Francisco iba por el camino de tierra, directo, mientras los otros tres avanzaban más despacio por el bosque, esquivando las ramas. Era más ágil, como decían, y lamentablemente esa noche llegó primero.

Cuando pasaron las ruinas, vieron que delante había una casa pequeña. Tenía las luces encendidas.

Benjamín lo declaró así ante la PDI: “Llegando a las ruinas, vimos una casa y un caballero estaba tirado en el suelo, afuera de la casa, como en el patio, herido, estaba callado, no decía nada. Presumo que el Francisco lo apuñaló. El Pancho ya se había metido a la casa. Pancho llegó antes ya que se fue derecho por el camino en tanto el Chulito, Stefan y yo íbamos más atrás por el bosque”.

Pero antes de eso, antes de que Benjamín llegara a ver al caballero tirado en el patio, hubo un instante que el Chulito describió de manera distinta, desde otro ángulo. Cuando vieron las luces encendidas, justo antes de seguir avanzando, Francisco dijo algo. El Chulito lo recordó con precisión cuando declaró ante los policías de la Brigada de Homicidios: “Francisco dijo que había gente pero nos teníamos que tirar igual”. Nadie se fue. Nadie dijo que no. Siguieron.

Los perros alertaron a Jorge Adán Díaz Salas. Tenía 72 años. Era el cónyuge de Isabel del Carmen Contreras Aguilera, de 65 años. Ambos eran los cuidadores del predio. Esa noche escuchó a los perros y salió al patio con una linterna. Avanzó hacia el bosque, alumbrando la oscuridad delante suyo. El haz de luz encontró a Francisco.

Lo que pasó después ocurrió en segundos. El Chulito lo declaró así: “Pancho tratando de ser silencioso, no le dice nada y se abalanza sobre este caballero, como que lo tomó del cuello y lo apuñala, no noté bien dónde, pero creo que como en el cuello u hombro. Fue muy rápido. El caballero tampoco gritó ni dijo nada, como que no podía hablar, estaba como sin aire, hablaba muy despacio, como rendido, se veía como de unos 40 años, estaba oscuro”. Luego otro de los imputados declaró que “el viejo quedó arrodillado en el suelo”. Fue ahí cuando Francisco entró a la casa.

La primera habitación era la cocina. El Chulito empezó a abrir cajones, muebles, buscando el dinero que Francisco había dicho que habría. No encontró nada. Francisco había seguido de largo. Desde el interior de la casa, desde la habitación que seguía a la cocina, empezaron a escucharse golpes.

El Chulito terminó de revisar la cocina, sin resultado, y fue hacia el living. Stefan y Benjamín llegaron también. Lo que encontraron adentro quedó guardado en la declaración del Chulito con una minucia de detalles que solo da el horror de haber estado ahí: “En el piso había una señora que estaba de espalda, boca arriba, cubriéndose la cara. El Francisco estaba al lado de ella, a la altura de su cabeza, pegándole con un cuchillo, unas cuarenta veces, la señora se quejaba”.

La señora era Isabel del Carmen Contreras Aguilera. Había nacido en Coronel el 8 de diciembre de 1960. Tenía 65 años, estudios básicos, y trabajaba como cuidadora del mismo predio donde vivía, en calle Las Encinas N°59, sector Maule. Era casada.

El Chulito declaró que al ver lo que Francisco le hacía a Isabel pensó en su abuela, en su bisabuela. “Me dio pena, angustia”, dijo. “Cerré los ojos para olvidar la imagen. No dije nada y seguí hacia los dormitorios”. Siguió buscando. En el primer dormitorio encontró chaquetas y joyas de oro, un anillo, tres collares de plata delgados. En el segundo revolvió todo, levantó la cama, y encontró debajo una caja fuerte de madera, pequeña, del tamaño de una caja de celular pero más ancha. La guardó en la mochila. También tomaron carteras.

Entonces Isabel se arrastró por el suelo hacia la mesa donde estaba su teléfono. Iba a llamar a alguien. Francisco la vio. Gritó “¡Va a llamar a los pacos!” y se abalanzó sobre ella de nuevo, le rompió el celular, y tomó el bate del Chulito que estaba encima de una de las camas.

Agustín declaró después algo que, según fuentes policiales, podría ser una alucinación producto de las drogas. Según su versión, en un minuto la mujer se habría puesto de pie y le habría dicho a Francisco en su cara: “perro conchet..., te voy a seguir todas las noches”.

***

Cuando el Chulito pasó por el living de camino a la salida, según él, Isabel estaba sentada en el sillón. “Pálida, ellos creían que ya muerta”. Francisco se quedó unos instantes más, limpiando las superficies que habían tocado. Luego salió.

Benjamín declaró ante la PDI que cuando entraron los tres al living y vieron a la señora en el piso, a Francisco encima de ella, lo retaron. “Le dijimos que por qué hizo eso si solo íbamos a robar (...) yo estaba en desacuerdo con que se atacara a la señora y al caballero. El cuchillo que yo portaba era solo por si había algún problema, nada más, pero reitero que no lo usé”.

Afuera, en el sendero de tierra, estaba Jorge. Caminaba hacia la calle, desorientado, herido. Al ver a los cuatro salir corriendo de la casa, se dejó caer tieso hacia el bosque. Francisco se acercó. Los demás le gritaban que lo dejara, que se fueran, que arrancaran. “El Pancho se agachó sobre el viejo, le revisó el pulso, la respiración. Pensó que estaba muerto y dijo ‘nos podemos ir’”. Corrieron a la camioneta. Samuel arrancó. Avanzaron una cuadra. Francisco no estaba.

Adentro del auto, Leonel describió lo que ocurrió en esos segundos: “Apenas se subieron al auto, uno de ellos dijo que el Pancho se pitió a la vieja, observando que además este no se encontraba en el auto, señalando además que el Pancho se había quedado en la casa”. Samuel no quería volver. Agustín insistió. El colombiano giró la camioneta igual.

Francisco ya bajaba del cerro, caminando hacia la calle principal, solo, a su propio ritmo. Se subió al auto por el costado derecho, en los asientos posteriores. Leonel estaba sentado al medio, entre Benjamín y Stefan. Vio subir a Francisco. “Pancho tenía sus guantes con sangre, aún los llevaba puestos. Pero luego se los sacó y los dejó en el mismo auto, específicamente en el espacio que se encuentra en la misma puerta”. Samuel le preguntó qué había hecho.

Francisco contó. Leonel lo declaró así ante la PDI: “Pancho contó que él había matado a la señora de la casa. (...) Contó que no estaba arrepentido de lo que había hecho y que lo volvería a hacer”.

Leonel agregó: “En ese momento me quedé como en shock”.

***

Tras el crimen, fueron a la Copec que está al lado de la estación del Biotren, frente al puerto de Coronel. Cargaron $35 mil de bencina en efectivo. El Chulito dio el RUT de su mamá para acumular puntos. Ese dato -el RUT de una mujer que dormía sin saber nada, registrado en una bomba de bencina a medianoche- sería uno de los primeros hilos que tiraría la Brigada de Homicidios cuatro días después para dare con los responsables del cruento asesintao de Isabel.

El auto tuvo un problema mecánico en la Copec: se salió una pieza y se paró. Samuel y Agustín bajaron, abrieron el capot, lo repararon. Luego pusieron rumbo a Chivilingo, antes del peaje, donde el río cruza bajo un puente ferroviario. En el camino, Francisco iba lanzando ropa por la ventana: prendas que había sacado de la casa de Isabel. Las tiraron junto con la caja de madera que habían llevado. Agustín había traído un soplete desde su propia casa, lo había sacado antes de salir con esa intención exacta. Bajo el puente ferroviario quemaron todo: las ropas, las carteras, los cuchillos, el teléfono de Isabel.

En el trayecto entre la Copec y el puente, el Chulito abrió la caja fuerte de madera. Adentro había un millón trescientos mil pesos. Los repartieron ahí mismo: $135 mil por cabeza, 80 mil para la bencina, 440 mil para gastar juntos. Con esa plata fueron a un negocio de Coronel y compraron botellas de whisky Jack Daniel's. Regresaron a la casa del Chulito. Pusieron música. Estuvieron juntos hasta el amanecer.

El sábado en la mañana, Agustín, Samuel y Benjamín acompañaron a Cecilia C., la mamá del Chulito, a comprar mariscos al sector Lo Rojas. Conversaron. Todo normal, declaró Cecilia. Luego fueron a playa Blanca, tomaron unas cervezas. Todo normal. Cecilia no había notado nada extraño en los chicos cuando volvieron a medianoche. “No percibí nada extraño en ellos tanto en actitud como en sus vestimentas”, declaró. Había ingerido bebidas alcohólicas desde las ocho de la noche y no les prestó atención.

Fue al mediodía del sábado cuando Cecilia abrió las redes sociales en su teléfono y leyó la noticia. Un asalto en el sector Maule de Coronel, una mujer muerta, su cónyuge en riesgo vital. Tres o cuatro sujetos que se trasladaban en un vehículo negro. Cecilia declaró que por alguna razón, inmediatamente sintió que podía estar relacionado con su hijo y sus amigos. Los interrogó en reiteradas oportunidades. Agustín la llamó a un lado.

Le dijo que sí. Que habían participado. Que el autor del homicidio era Francisco.

Cecilia se acercó a Francisco. Ella misma lo declaró así: “Ante mi rabia le propiné varios golpes de palma en su rostro. Él solamente dijo que sí había sido. Después estuvo a punto de llorar y me pedía perdón”. Cecilia les pidió a todos que se fueran. Se fue a acostar. Cuando despertó cuatro horas después, todavía estaban ahí. Habían hecho otro asado. Había dos niñas invitadas.

Esa misma tarde del sábado, Leonel volvió a la casa del Chulito. Había música, había asado. Estaban Agustín, Samuel y Francisco. “Todo el rato conversamos sobre lo que habían hecho en esa casa” declaró Leonel. El Colombiano retaba a Francisco por lo que él había hecho. Francisco estaba ahí, en el asado, mientras Jorge Adán Díaz Salas peleaba por su vida en el Hospital de Coronel.

La médico criminalista Francisca Verdejo Hoffman examinó el cuerpo de Isabel del Carmen Contreras Aguilera a las tres de la madrugada del sábado. Llegó con el equipo de la Brigada de Homicidios de Concepción. Terminó su examen a las 06:50 horas de la mañana. Registró veintitrés lesiones en el cuerpo de Isabel: heridas corto punzantes, heridas cortantes, traumatismos contundentes. La causa de muerte posible que estableció la médico criminalista dice, en el lenguaje sin adornos del expediente: “politraumatismo con arma cortante y elemento contundente. Homicidio”.

El lunes 26 de mayo de 2026, cuatro días después de la noche en el sector Maule, la Brigada de Homicidios de Concepción ya había reconstruido todo. Los reconocimientos fotográficos, las declaraciones voluntarias de los imputados menores de edad, el RUT de la mamá del Chulito registrado en la Copec, la descripción del cuchillo, los guantes ensangrentados en la puerta de la camioneta. El Chulito había señalado en el set fotográfico la foto número dos del Set C: Francisco Antonio Cabrera Muñoz. Lo identificó como “el sujeto el cual asesinó a la señora y dejó con heridas al caballero”.

A las 18:18 horas del lunes, personal de la BH llegó al Pasaje Peatonal Endesa N° 1021, cerro Corcovado, Coronel. Ejecutaron la orden de entrada y registro. Francisco estaba adentro. También su padre, Jorge Antonio Cabrera Manríquez, que presenció el registro.

A las 18:20 horas lo detuvieron. Se incautaron un teléfono celular Xiaomi Redmi negro, un par de zapatillas de caña acordonadas color negro talla 41, un jeans azul. El cuchillo rojo con el mango de huincha blanca ya no estaba. Lo había quemado bajo el puente ferroviario de Chivilingo en la madrugada del sábado, junto con las ropas y las carteras y el teléfono de Isabel.

El informe policial de la BH consigna, en la última sección donde lista a los seis imputados detenidos ese lunes, lo siguiente: Francisco Antonio Cabrera Muñoz, chileno, dieciocho años de edad: “Reconoció su participación en los hechos”.

No especifica si lloró. No especifica si pidió perdón, como había hecho ante Cecilia el sábado. Solo dice que reconoció. El cuchillo era suyo. Lo llevó porque era suyo. Eso es lo primero que hay que saber. Y también lo último.

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