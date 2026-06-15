Isi Carvallo se sinceró sobre el difícil momento que enfrentó en la universidad: "No me rendiré"

15 jun. 2026 - 00:58 hrs.

A sus 19 años, Isidora “Isi” Carvallo intenta equilibrar una rutina marcada por múltiples desafíos. Mientras mantiene su trabajo como creadora de contenido, también cursa un doble grado de Periodismo y Publicidad en la Universidad del Desarrollo (UDD), un camino que, reconoce, no ha estado exento de dificultades.

El tercer semestre ha sido especialmente exigente para la exparticipante de Miss Mundo Chile 2024. A la carga académica se suman complicaciones derivadas de su diagnóstico de diabetes tipo 1, situación que incluso la ha llevado a estar hospitalizada y ausentarse de clases.

“Es harta carga académica considerando mis temas de salud y todo, he estado varias veces hospitalizada y he tenido que faltar”, relató en conversación con Página 7.

Las dificultades de compatibilizar salud y universidad

En ese escenario, uno de los aspectos que más le ha complicado el proceso tiene relación con las exigencias de asistencia en la universidad, especialmente en ramos donde las ausencias son limitadas.

“La exigencia de la universidad y la asistencia es complicada, porque no aceptan justificar inasistencias con certificado médico, solamente a evaluaciones. Hay ramos donde puedes faltar una sola vez, entonces me ha costado”, explicó.

La presión de este periodo académico incluso la llevó a cuestionarse si continuar con ambas carreras, una idea que, con el paso del tiempo, terminó quedando atrás.

“Hubo un momento en que dudé si seguir con las dos carreras y quizás quedarme solamente con Publicidad, pero ya me volví a encantar de Periodismo. Me gusta mucho, en verdad en las dos me va bien”, confesó.

El inesperado aporte de su faceta como influencer

Dentro de la universidad, su presencia en redes sociales ya dejó de ser tema entre sus compañeros. Según contó, el ambiente es natural y hasta recuerda con humor el comentario de una coordinadora académica que la reconoció tras verla en un comercial.

Pero esa visibilidad también le ha entregado herramientas útiles en la carrera, especialmente en trabajos relacionados con entrevistas y reporteo.

“Tengo un plus de que ser influencer me ayuda a conseguirme cuñas, por ejemplo, entrevistas a ministros, senadores o gente importante en el deporte. Le he llevado súper buenas cuñas a mi profesor de radio”, comentó.

Aunque reconoce que no todas las áreas del periodismo le interesan por igual, sí tiene claridad sobre los espacios que más disfruta. “Si bien no me gusta mucho el ámbito de la política ni hacer notas periodísticas, me gusta mucho la radio y la tele”.

Sobre el futuro, Isi asegura que todavía está explorando posibilidades, aunque hay una idea que mantiene firme. “Me gusta mucho el mundo digital y soy súper creativa, así que por ahí me podría ir. No tengo la película tan clara todavía, pero estoy súper feliz con las dos carreras. Lo único que sé es que me voy a ir por el lado de las comunicaciones de medios, no me rendiré”.

La “criptonita” de Isi Carvallo en la universidad

En medio de los desafíos académicos, también hay tareas cotidianas que le generan más de una frustración. En particular, el trabajo de edición en el ramo de radio se ha convertido en una de sus mayores dificultades.

“Hay algo que me ha costado mucho, que se llama Audacity en el ramo de radio. Me cuesta mucho arreglar los audios, es algo con lo que lucho día a día y me carga cuando llega el minuto de editar porque de verdad que peleo, peleo y peleo”, reconoció.

A eso se suma la rigurosidad con la escritura. “La ortografía es súper exigente en la U. Hay un ramo donde te quitan 0,5 por un tilde... y a veces uno se los come porque está apurada escribiendo”.

El apoyo constante de Nicole Pérez

En este proceso universitario, Isi asegura que ha encontrado un respaldo permanente en su madre, Nicole Pérez, quien la acompaña y aconseja en distintas decisiones.

“A mi mamá le encanta que estudie esto. Ella siempre me aconseja, me dice ‘haz esto, haz esto otro’... En realidad, todo lo que a mí me haga feliz”, expresó.

“Ella siempre va a estar apoyándome. Siempre va a ser mi consejera número uno en todo ámbito: de vida, de maternidad, de estudiante, de comunicadora”, cerró.

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