¿Anillo de compromiso? La foto de Alexandra Litvinova que desató rumores con Alexis Sánchez

14 jun. 2026 - 17:37 hrs.

Estos últimos días, Alexandra Litvinova, la pareja del futbolista Alexis Sánchez, ha estado disfrutando de nuestro país. A través de varias publicaciones, la modelo rusa ha dejado registro de su paso por Chile, cuestión que ha encantado a sus seguidores.

"Primera dama"

En algunos de sus registros, se puede ver a Alexandra montando a caballo o hasta cosechando limones en el campo, todo con un apropiado outfit de la Selección Chilena de Fútbol.

La sencillez que ha mostrado los últimos días, más el cariño del público por el "Niño Maravilla", ha llevado a que muchos la califiquen como la "primera dama" del país, un elogio que se repite en sus publicaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexandra Litvinova | model & ? mama (@litvinova_alexandra)

¿Un anillo de compromiso?

Si bien sus paseos y experiencias por Chile son algo que ha dado que hablar, es una publicación del pasado 4 de junio la que ha generado un revuelo inesperado, todo por un posible anillo de compromiso.

La madre de Bela Sánchez publicó ese día un carrusel de imágenes con varios registros, entre estos, uno con su hija y otro con Alexis. En una de esas fotografías se puede ver a Alexandra con un anillo, por lo que varios de sus seguidores comenzaron a sospechar de un compromiso matrimonial.

Ante la insistencia por el origen del anillo, que se repitió en varios comentarios, fue la propia modelo quien decidió zanjar el tema: "Este anillo fue un regalo que me hice a mí misma. No es un anillo de compromiso", dijo al descartar, por ahora, un casamiento con el delantero nacional.

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