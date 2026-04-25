Alexis Sánchez publica inéditas imágenes de su hija Bela y llena de ternura las redes sociales
- Por Nicolás Díaz
Este sábado, el futbolista nacional Alexis Sánchez sorprendió a sus seguidores al publicar inéditas postales de su vida como padre de la pequeña Bela, nacida de su vínculo sentimental con la modelo rusa Alexandra Litvinova.
Las fotografías fueron publicadas en un "carrusel" de Instagram en el cual el tocopillano muestra distintos pasajes de su vida y su carrera en la Selección Chilena, Cobreloa o el Arsenal.
Las inéditas postales de Bela Sánchez
Entre las 18 imágenes publicadas por el delantero hay dos en las que se puede ver a la pequeña Bela: una en la cual aparece en los brazos de su padre y otra en la cual se ve uno de sus pies.Ir a la siguiente nota
La primera fotografía, que está en blanco y negro, llenó de ternura a las redes sociales al mostrar a la bebé vestida con una camiseta del Sevilla con el número 10 y la palabra "papi".
"AlmaSoul"
Pero además de imágenes del recuerdo y las de su pequeña hija, el "Niño Maravilla" incluyó varias frases motivacionales acordes a la descripción de su publicación: "Love Futbol. Dedication Every Day" (Amor al fútbol. Dedicación cada día).
A estas palabras agregó también el escrito "AlmaSoul", mismo que hace referencia a la marca de su proyecto vitivinícola que cuenta con presencia en Italia, Argentina y Chile.
Esto tampoco es algo al azar, ya que tiene un especial significado al ser la unión de las dos primeras letras de su nombre ("Al") y las dos primeras del nombre de su madre Martina ("Ma"). Con esto, se forma la palabra "Alma", que se refuerza al agregar la palabra "Soul", que significa alma en inglés.
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