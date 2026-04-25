Pancha Merino impacta con cambio físico tras rejuvenecer su rostro y glúteos: "Trabajo con mi cuerpo"

25 abr. 2026 - 10:25 hrs.

La comunicadora y actriz Francisca “Pancha” Merino, de 52 años, se sometió a una intervención estética que transformó su rostro y glúteos, en un procedimiento que se extendió por cerca de tres horas y que incluyó el uso de ácido hialurónico y tecnología de última generación.

La panelista de Primer Plano inició una nueva etapa en su imagen tras bajar 14 kilos en menos de dos meses. Para ello, se puso en manos del cirujano plástico Cristian Sepúlveda, quien explicó en detalle el proceso realizado.

Los detalles del cambio físico de Pancha Merino

Según recogió LUN, el especialista comenzó trabajando el rostro de la comunicadora mediante Morpheus 8, un tratamiento que promete una piel más firme y rejuvenecida, popularizado en Hollywood.

“Funciona con microagujas que emiten energía de adentro hacia afuera, estimulan la producción de colágeno, elastina y logran que la piel se retraiga, se tense, de forma natural”, explicó.

El objetivo del procedimiento era recuperar volumen en zonas que, tras la pérdida de peso, habían cedido.

Para ello, el médico extrajo tejido adiposo desde la cara interna de los muslos y la espalda, el cual fue procesado e inyectado posteriormente en el rostro.

“Lo bueno de esto es que la grasa es un producto natural. Quien busca un resultado natural inyecta grasa y evita hialurónicos, porque el hialurónico es una mala copia de lo que la cara tiene de forma natural. Cerca del 80 por ciento de la grasa trasplantada sobrevive y se queda por años”, advierte Sepúlveda.

Intervención en glúteos

El procedimiento también incluyó una intervención en los glúteos, donde la actriz solicitó corregir una cicatriz.

“Le apliqué un poco de hialurónico para afirmar el glúteo y tratamos la zona con Morpheus también. Son cirugías y recuperaciones rápidas. No son inmediatas, pero te permiten volver al mundo normal muy pronto”, detalló el especialista.

“Esto lo hice por mí”

Respecto a su decisión, Merino explicó que su trabajo en televisión influye directamente en su preocupación por la imagen.

“Como trabajo con mi cuerpo, me veo en pantalla y uno ve demasiados detalles. Tengo ese ojo: hago comerciales desde hace 15 años, entonces cuando uno se revisa, pone el ojo en lo físico, en lo comunicacional, en cómo te ves”, señaló.

Si bien se mostró conforme con el resultado, aclaró que aún está en proceso de recuperación y omite la opinión de los demás al respecto. “No engancho con lo que opina la gente. No me afecta. No lo hago solo por el resto, esto lo hice por mí”, cerró.

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