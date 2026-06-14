Youtuber fallecido tuvo especial relación con Chile: El día en que Gaspi y su mamá recordaron los años que vivieron en La Serena

14 jun. 2026 - 16:46 hrs.

Este domingo se confirmó la muerte en Brasil del youtuber argentino Gaspi, quien falleció en medio de un accidente de helicópteros en Río de Janeiro donde también perdió la vida el cantante estadounidense Oliver Tree.

Tras viralizarse la triste noticia, muchos de los seguidores en Chile de Gaspar Prim Díaz recordaron que este tuvo una especial relación con nuestro país, ya que, como había revelado el año pasado, vivió durante un tiempo en La Serena.

Los años de Gaspi y su madre en Chile

En noviembre pasado, el popular streamer fue entrevistado por la radio trasandina Urbana Play FM, en compañía de su madre, instancia en la que reveló la información que era poco conocida por algunos de sus seguidores.

"Nos fuimos a vivir afuera unos años", dijo la mamá de Gaspi, siendo complementada por el streamer, quien indicó que "estuvimos en Chile viviendo cuatro años. La Serena", agregando que esto se dio cuando él tenía entre 8 y 13 años.

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El entrevistador pensó de inmediato que vivieron cerca de una playa "divina" que él conocía, no obstante, de inmediato la mujer le aclaró que se fueron a vivir a un cerro a 600 metros sobre el nivel del mar, en condiciones bastante inhóspitas.

"Me fui al cerro a 600 metros de altura los dos solos y sin agua y sin luz", reveló la mujer, indicando que el regreso de ambos se dio luego que él, siendo adolescente, decidiera volver a vivir a Argentina.

"La pasamos muy bien, muy bien. Mucha piel, mucha tierra, mucha sequía, porque La Serena es un árido, un desierto. Donde vivíamos era donde podíamos vivir y no donde queríamos vivir porque no teníamos otras posibilidades", expresó la mujer emocionada.

En Chile, ella trabajaba como guía turística certificada por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), y confidenció que varias veces Gaspi la acompañaba en los tours guiados que hacía de flora y fauna de la región.

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