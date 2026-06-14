¿Quiénes eran Oliver Tree y Gaspi?: Cantante estadounidense pasó recientemente por Santiago y el youtuber vivió en La Serena

14 jun. 2026 - 15:29 hrs.

Este domingo se confirmó el fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi, quienes perdieron la vida en una colisión de dos helicópteros ocurrida esta mañana en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Oliver Tree había pasado por Chile recientemente

Oliver Tree tenía 32 años y, en el marco de su gira mundial, se había presentado hace solo unos días en el Club Subterráneo de Santiago. Su salto a la fama se dio en 2016 con su tema viral "When I'm Down".

Su estilo musical se caracterizó por fusionar rap, electrónica, pop y rock alternativo. Además, sus videos se caracterizaron por una imagen llamativa y la excentricidad, tal como su estilo personal.

La productora Lotus lamentó la noticia de su fallecimiento, destacando que su show fue "una noche tan única como él: irreverente, extravagante, impredecible y completamente fuera de lo común".

Los encargados de organizar el festival Lollapalooza señalaron también que Olvier fue "un artista que hizo de lo extraño algo extraordinario y que convirtió cada escenario en una experiencia imposible de olvidar".

"Gracias por las canciones, por las risas, por desafiar las reglas y por recordarnos que siempre hay espacio para ser diferente", cerraron en su publicación en Instagram.

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En su paso por el país, el artista también compartió con el creador de contenido "Pollo Castillo", con quien grabó dos "sketchs" en los que incluso participó el popular corporeo del Doctor Simi.

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Popular youtuber argentino vivió en La Serena

Gaspi era un popular youtuber argentino de 23 años, quien se hizo conocido y generó más de una polémica con los videos en los que formulaba preguntas controvertidas o incómodas a la gente que entrevistaba en la calle.

Este estilo "controversial" provocó que varios de sus videos fueran bajados de YouTube; sin embargo, igualmente cultivó un público fiel que le valió más de 7,5 millones de seguidores en sus redes sociales.

En la temporada 2024-2025 ganó mucha más atención al participar en "La Velada del Año V", el evento de boxeo organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos.

Hace un tiempo, Gaspi y su madre revelaron que habían vivido cuatro años en La Serena, específicamente cuando el youtuber fallecido tenía entre 8 y 13 años.

"Me fui al cerro a 600 metros de altura los dos solos y sin agua y sin luz", reveló la madre del youtuber al explicar que ambos regresaron a Argentina cuando Gaspi ya era una adolescente y quiso volver a su país.

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