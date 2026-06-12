"Mis mañanas favoritas": Novia de Alexis Sánchez mostró la viña del futbolista durante sus vacaciones en Chile

12 jun. 2026 - 16:50 hrs.

La modelo rusa Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, sigue compartiendo postales de sus días en Chile junto al delantero de la selección nacional y su familia.

A través de sus redes sociales, la influencer ha mostrado algunos de los panoramas que ha disfrutado durante su estadía en el país, sorprendiendo a los seguidores del futbolista con imágenes de los extensos terrenos donde pasa parte de sus vacaciones.

Uno de los registros que más llamó la atención fue una publicación en la que dejó ver lo que aparenta ser la viña de propiedad del goleador histórico de La Roja, en medio de un entorno marcado por la naturaleza y los paisajes rurales.

Alexandra Litvinova mostró la viña de Alexis Sánchez

En una de sus historias de Instagram, Litvinova compartió un recorrido por un viñedo, registro que rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos del jugador.

Horas antes, la modelo también había publicado un video montando a caballo, una de las actividades que más disfruta durante sus visitas al campo.

"Mis mañanas favoritas", escribió junto al registro, que acumuló miles de reproducciones y comentarios de seguidores que destacaron el tranquilo estilo de vida que ambos llevan durante sus días de descanso en Chile.

Las vacaciones familiares de Alexis Sánchez

La visita de Alexis Sánchez al país se produce tras el término de la temporada europea, período que ha aprovechado para compartir con sus seres queridos.

De hecho, hace algunos días el atacante sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de fotografías junto a Alexandra Litvinova y la pequeña Bela, una faceta familiar que pocas veces exhibe en redes sociales.

En la imagen principal de la publicación, el exfutbolista del Arsenal, Barcelona e Inter de Milán aparece sosteniendo a la niña en brazos mientras posa sonriente junto a su pareja.

Las publicaciones han sido ampliamente comentadas por los seguidores del delantero, quienes celebraron verlo disfrutando de un período de tranquilidad en Chile junto a su familia y rodeado de los paisajes que forman parte de su vida fuera de las canchas.