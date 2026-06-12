Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt busca cambiar su apellido: Ingresó requerimiento ante la justicia

12 jun. 2026 - 13:55 hrs.

¿Qué pasó?

Zahara Jolie-Pitt rompió el vínculo definitivo con su padre, Brad Pitt, y solicitó formalmente ante la justicia la eliminación de su apellido paterno. Así, la joven de 21 años ingresó una petición en el Tribunal Superior de California para concretar la acción, según consignó la revista People.

La solicitud, ingresada originalmente el pasado 28 de abril, ya tiene fijada una audiencia clave para el próximo 28 de septiembre, instancia donde un juez resolverá si se le concede pasar a llamarse legalmente solo Zahara Marley Jolie.

La drástica decisión busca oficializar una postura que la estudiante de Psicología ya mostraba públicamente en su entorno universitario del Spelman College de Atlanta. El hito más evidente ocurrió en su reciente graduación de mayo, donde el plantel omitió por completo el apellido "Pitt" al entregarle su diploma, en una ceremonia en la que fue acompañada por Angelina Jolie.

El origen de la fractura familiar

Los antecedentes de esta compleja relación se remontan a 2016, a raíz de un incidente a bordo de un avión privado de la familia. En ese vuelo, un enfrentamiento derivado del consumo en exceso de alcohol terminó con acusaciones de agresiones verbales y físicas por parte de Pitt hacia su hijo Maddox.

Aquel episodio detonó la inmediata solicitud de divorcio por parte de Angelina Jolie, iniciando una larga batalla legal por bienes y custodias que recién logró un cierre definitivo en las cortes el 30 de diciembre de 2024. Desde ese momento, el distanciamiento de los hijos con el protagonista de “El club de la pelea” ha sido total.

Zahara no es la primera

Si bien Zahara es quien solicita el cambio de apellido, no es la primera hija de la expareja que toma esta medida; en mayo de este año fue su hermano Maddox, de 24 años, quien inició el camino para llamarse oficialmente Maddox Chivan Jolie, alegando motivos estrictamente personales ante la corte.

Previamente, la primera en marcar el precedente definitivo fue Shiloh, quien apenas cumplió la mayoría de edad en 2024 apuró el proceso. En aquella oportunidad, su abogado Peter Levine fue categórico al explicar a los medios que la joven había tomado "una decisión independiente e importante tras unos sucesos dolorosos".

Finalmente, el 12 de julio, los mellizos Knox y Vivienne cumplirán los 18 años. Esta fecha no solo los faculta para borrar el apellido paterno por la vía judicial, sino que extingue el convenio que obligaba a Angelina Jolie a residir en Los Ángeles. Por ello, la ganadora del Oscar ya puso a la venta su mansión por 29,85 millones de dólares para abandonar definitivamente la ciudad junto a sus hijos.