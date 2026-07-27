"Uno no saca nada con pelear con algo sobre lo que no tiene control": Hija de Gonzalo Ramírez mientras espera un doble trasplante

27 jul. 2026 - 08:16 hrs.

Una sincera reflexión hizo Antonia Ramírez, hija del periodista Gonzalo Ramírez, quien está a la espera de un doble trasplante de páncreas y riñón, producto del diagnóstico de diabetes 1 que recibió a sus 9 años y que le ha traído complicaciones en su salud.

La joven, quien es psicóloga de profesión, explicó su larga lucha contra la diabetes: "Caía hospitalizada hasta cuatro veces al año. Yo estaba normal y de un momento a otro me sentía mal, porque soy asintomática. Estuve todos estos años así, con hospitalizaciones a cada rato. El año pasado, en octubre, me empecé a sentir rara y tuve un control con mi diabetóloga de toda la vida, me hicieron unos exámenes y arrojaron que estaba con falla renal", contó.

"La palabra clave es aceptarlo, porque no depende de mí"

Antonia está en la lista de espera para el doble trasplante. Sobre aquello, explicó a LUN que "nunca te dicen en qué lugar estás, solo te avisan cuando estás en el top cinco, como para que estés atenta. Ahora estoy en el proceso de mantener mis riñones y no caer en diálisis de aquí al trasplante. Si mis riñones fallan antes, alguien de la familia me puede donar un riñón y con ese riñón aguantar hasta el trasplante de páncreas".

Lejos de mostrarse pesimista ante la situación, la joven psicóloga confesó su situación: "Yo creo que no es algo superable, yo creo que la palabra clave es aceptarlo, porque no depende de mí. Yo era muy trabajólica, vivía sola -ahora vivo con mi papá- y siempre tuve esa mentalidad de 'yo me la puedo'. Me sobreexigí mucho y lo que me costó más fue aceptar que hay días en que me siento pésimo y que tengo que darme esos espacios de no hacer nada".

"(...) Uno no saca nada con pelear con algo sobre lo que no tiene control, la única forma es no preguntar el porqué, porque nadie te va a responder y en el fondo vas a seguir frustrado", agregó Antonia.

"Falta que la gente diga las cosas como son"

La joven también habló de los proyectos que tiene en mente para el futuro. Además, confesó que conoció a su actual pareja en medio del momento que se encuentra enfrentando.

"Justo cuando me dijeron que tenía que trasplantarme, conocí a mi actual pareja y fue súper gracioso, porque yo soy súper sincera y directa, entonces le dije: 'Mira, no te voy a vender la pomada, porque esto es lo que te puedo ofrecer'. Estuvo de acuerdo y nos quedamos juntos. Mi proyecto con él es formar una familia en algún momento, pero no es algo que me apure. Mi meta ahora es mejorar como profesional, porque no he dejado de trabajar en ningún momento, tratando de transmitirle a la gente la fragilidad de la vida", explicó la psicóloga.

Sobre cómo enfrenta el hecho de esperar un doble trasplante, Antonia se sinceró y dijo que "me pasa que ni siquiera me acuerdo de la cuestión. Lo único que agradezco es que estoy en la lista y me siento bendecida por el de arriba por esto. Yo soy full creyente y digo: 'Soy candidata y tengo la oportunidad de hacérmelo en algún momento', con eso es suficiente. En este proceso de espera solo me preocupo de que mi cuerpo resista lo suficiente y esté en condiciones óptimas para cuando sea el momento, pero no me genera ansiedad ni nada de eso".

La psicóloga detalló que otro de sus proyectos personales es escribir un libro, asegurando que "falta que la gente diga las cosas como son y no romanticemos estas enfermedades crónicas que son como cuando se te muere alguien. No lo vas a olvidar nunca, vas a tener esa pena siempre, pero aprendes a vivir con eso y en los días que estás mal, hay que ponerle aguante".

Por último, la joven dijo que "a mí nadie me entiende porque me dicen 'te estás muriendo y te ríes', pero la verdad es que tengo dos opciones, llorar o estar así de mal, reírme y que esto sea menos doloroso para mí".

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