"Estoy más castigado que...": Manuel "El Chino" Orellana reaparece nuevamente y cuenta que lo echaron de la casa

26 jul. 2026 - 17:15 hrs.

El tema del momento a nivel nacional es el polémico rescate en el Cajón del Maipo de Manuel "El Chino" Orellana, Martina Núñez y Magdalena Retamal, quienes de manera irresponsable se trasladaron a las Termas de Colina en medio del sistema frontal.

Pese a la situación de riesgo que vivieron en la cordillera, lo que más llamó la atención de esta historia fueron sus "sabrosos" elementos, como una posible infidelidad, el consumo de drogas, un auto robado y las tensiones familiares que surgieron tras el rescate.

Sin embargo, no todo ha sido malo para "El Chino", ya que tanto él como su pareja, Génesis, han aprovechado para "facturar" contando su historia y los detalles del difícil momento que atraviesa su relación.

"Estoy más castigado que..."

Ambos concedieron una entrevista en Canal 13 hace unos días, pero "El Chino" también contó más detalles de su vida tras el rescate en la cuenta de Instagram @chiki_barber1 mientras se cortaba el pelo.

En el breve registro, lo primero que preguntó el barbero fue si lo retaron o no, a lo que Orellana contestó con un "estoy más castigado que el 'Loco Pepe'".

Tras esto explicó que está "durmiendo en el sillón; en la casa de mi hermana estoy". Además, señaló que está "aislado de nuevo", ya que está "sin teléfono, sin nada (...) No he visto ni las redes sociales, nada".

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El relato de "El Chino" tiene bastante relación con lo que contó Génesis, ya que su mujer se mostró bastante enojada y decepcionada por la situación. De hecho, dijo que no le cree nada al padre de su hijo: "Aunque él me diga que no, que nunca pasó nada... es hombre".

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