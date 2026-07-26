Miss Universo Chile: Estas son las 20 candidatas que buscan llegar a la gran final
- Por Meganoticias
Serán 20 las candidatas de Miss Universo Chile que competirán este domingo 26 de julio en las semifinales del concurso, que busca llegar a coronar a una representante nacional para el concurso mundial que se llevará a cabo en Puerto Rico, en noviembre de este 2026.
En la instancia anterior, Para el veredicto del jurado se tomaron en cuenta las entrevistas personales que fueron preliminares, además de desempeño en las pasarelas en trajes de baño y el "Pasarela black" en traje de noche.
Tras una votación corroborada por un notario, se nombraron a las 18 mejores clasificadas según el jurado, mientras que otras dos avanzaron tras la votación del público.
Estas son las candidatas elegidas para la semifinal
Candidatas elegidas por el jurado
- Josefina Flores / Antártica
- Antonella Pastenes / Antofagasta
- Sofía Surriba / Concepción
- Javiera Pino / Huechuraba
- Sofía Arteaga / La Reina
- Javiera Barrie / Las Condes
- Mariane Kiss / Los Ángeles
- Claudia Kaempfe / Machalí
- Roxana Hernández / Maipú
- Fernanda Sepúlveda / Padre Las Casas
- Carla González / Peñalolén
- Catalina Vallejos / Pucón
- María Victoria Gazale / San Pedro de la Paz
- Martina Avendaño / Talca
- Krishna Sandoval / Temuco
- Dominga López / Viña del Mar
- Arantxa Ramírez / Vitacura
- Scarlette Hermosilla / Lo Barnechea
(Clasificadas por orden alfabético de cada comuna, no tiene relación con desempeño)
Candidatas elegidas por el público
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Claudia Arteaga / Rancagua
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Victoria Jiménez / Loncoche
¿Quiénes quedaron en el camino?
- Liz Rivera / Arica
- Pía Ramírez / Calama
- Lindsay Cornejo / Chillán
- Daniela Ramírez / Concón
- Ayalent Alvarez / Iquique
- Camila Saucedo / Ñuñoa
- Bárbara Roca / Retiro
- Ignacia Michelson / Santiago
- Giuliana Lehia / Valparaíso
¿Qué sigue ahora en Miss Universo Chile?
Las candidatas que avanzaron a las semifinales volverán a tener una jornada de tensión este domingo 26 de julio, cuando se decida quiénes pasarán a la final del certamen que busca tener a la representante chilena en Puerto Rico.
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