Carolina Mestrovic volvió a estudiar en pleno embarazo: Esta es la carrera en la que se inscribió

26 jul. 2026 - 09:21 hrs.

Carolina Mestrovic vive una etapa de importantes cambios personales y profesionales. Mientras espera el nacimiento de su segunda hija en Miami, la actriz y exanimadora chilena también decidió retomar un proyecto que había quedado inconcluso hace años: estudiar sicología, una carrera que siempre despertó su interés.

Hace ocho años se instaló en Estados Unidos tras una oportunidad laboral, donde ha desarrollado su vida junto a su hija mayor, Julieta, quien recientemente cumplió 15 años. En paralelo a su carrera en televisión y actuación, hoy combina el embarazo con una nueva rutina marcada por las clases y el estudio.

En conversación con LUN, Mestrovic contó que este desafío responde a una meta inconclusa. "En Chile empecé a estudiar sicología en la Universidad Gabriela Mistral y no pude continuar, así que lo tenía pendiente", explicó. Actualmente cursa su primer año de la carrera de manera online en Miami Dade College y proyecta especializarse en el ámbito organizacional.

Estudiar durante el embarazo

La actriz reconoce que volver a las aulas ha sido una experiencia enriquecedora, especialmente por la diversidad de sus compañeros. "Los compañeros que tengo son una mezcla de todas las edades. Honestamente, más mayores que jóvenes. Creo que estudiar es algo que no tiene límite de edad. Mientras la cabeza esté funcionando, se puede", comentó.

Sin embargo, estudiar durante el embarazo también ha significado enfrentar nuevos desafíos. Con siete meses y medio de gestación, asegura haber experimentado en primera persona el denominado "baby brain", un fenómeno que afecta la concentración.

"Yo pensé que era exagerado eso de que uno se desconcentra en el embarazo, pero me di cuenta de que es muy real. Tuve que hacer un esfuerzo extra para concentrarme. Trato de ir estudiando de a poquito y no todo justo antes del examen", relató.

A las exigencias académicas se suman los preparativos para recibir a su segunda hija. "Últimamente, las semanas han estado a full entre los estudios y los preparativos para recibir a la bebé y el babyshower", señaló.

Pese a este nuevo rumbo, Mestrovic asegura que no pretende dejar de lado su carrera artística. "No creo que haya que renunciar a nada, todo se puede complementar", afirmó.

La futura llegada de la bebé también tiene entusiasmada a Julieta. "Está súper contenta y emocionada. Creo que el vínculo entre ellas ya se está formando fuerte desde antes de que llegue la chiquitita", contó. Además, adelantó que su madre viajará desde Argentina para acompañarla en Miami durante el nacimiento de la nueva integrante de la familia.

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