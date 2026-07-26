Tras compra de millonario penthouse: Naya Fácil revela cuál es el monto total de su patrimonio

26 jul. 2026 - 11:16 hrs.

Naya Fácil sigue dando de qué hablar tras la adquisición de su lujoso penthouse ubicado en el exclusivo barrio El Golf, en la comuna de Las Condes. La influencer abrió las puertas de su nueva propiedad y contó cómo fue el camino que la llevó a construir su actual patrimonio.

"La verdad es que todavía estoy en estado de shock, todavía no puedo creer que este es mi nuevo hogar", afirmó la creadora de contenido en conversación con Primer Plano.

¿Cuál es el patrimonio de Naya Fácil?

En ese contexto, se detalló el completo listado de propiedades que hoy conforman el patrimonio de Naya, el cual supera los 2.500 millones de pesos. Entre ellas se encuentra una casa ubicada en la comuna de La Reina, adquirida en octubre de 2025 y valorada en más de 400 millones de pesos.

A esa propiedad se suma un departamento en Reñaca, frente al mar, comprado en noviembre del mismo año y que bordea los 300 millones de pesos.

También forma parte de su patrimonio un Tesla Cybertruck, camioneta eléctrica de alta tecnología adquirida en febrero de este año, cuyo valor supera los 150 millones de pesos. A esto se suma, por supuesto, el nuevo penthouse en El Golf, que tiene un valor cercano a los 1.700 millones de pesos.

"Ahorraba todo"

Respecto a cómo logró generar semejante nivel de ingresos, Naya explicó que durante sus primeros años como creadora de contenido evitó gastar en cosas básicas. "Durante los primeros 5 años en mis redes sociales donde comencé a generar, nunca me compré una prenda de ropa, yo vivía de los canjes", relató.

Agregó que esos canjes abarcaban distintos rubros de su vida diaria. "A mí me llegaban canjes de zapatos, poleras, incluso hacía canje de comida", detalló sobre esa etapa, en la que fue acumulando lo que más tarde le permitiría invertir. "Yo ahorraba todo eso", afirmó.

Finalmente, y pese a sus recientes compras millonarias en el rubro inmobiliario, la influencer aseguró que su capacidad de ahorro sigue intacta. "Todavía tengo ahorros", concluyó, dejando en claro que su estrategia financiera continúa vigente incluso después de adquirir su nueva y lujosa propiedad.

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