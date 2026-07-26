"Atentamente Calle 4": Así fue la captura de sujeto que dejaba coronas de flores con municiones y amenazas a gendarmes

26 jul. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

En el último tiempo, Gendarmería ha venido denunciando diversas amenazas de muerte a su personal y sus familias en las afueras de distintos recintos penitenciarios del país e inclusive en sus propios domicilios.

Los últimos casos ocurrieron el pasado 6 de junio en la ExPenitenciaría de Santiago y el pasado 10 de junio en el Centro Penitenciario de San Joaquín, en donde desconocidos dejaron coronas de flores con amenazas y municiones.

"Atentamente Calle 4"

En el caso específico de lo ocurrido en el exterior de la ExPenitenciaría, el periodista de Meganoticias, Fernando Fabres, explicó que las amenazas de muerte eran dirigidas a un funcionario en específico que habría tenido problemas con una sección de reclusos del penal.

De hecho, la tarjeta que acompañaba a la corona de flores fúnebre era bastante específica en cuanto a las amenazas y era firmada con el mensaje "Atentamente Calle 4", en referencia a los internos de dicha sección del recinto carcelario.

A raíz de estas amenazas, se inició una investigación entre el Departamento OS-9 de Carabineros y el Foco Penitenciario de la Fiscalía Metropolitana Occidente, la cual en las últimas horas dio los primeros frutos.

Fue en horas de la noche del sábado cuando el Ministerio Público informó que en la ciudad de Cauquenes, región del Maule, se había detenido durante la tarde al primer vinculado con el caso, un sujeto chileno de 24 años.

La orden de detención para el sujeto investigado como "autor de delitos de amenazas a gendarmes y por tenencia ilegal de municiones" fue solicitada por la fiscal de Foco Penitenciario Occidente, Tania Molina, al 7° Juzgado de Garantía.

Así, el sujeto que actualmente es investigado como "autor material", ya que sería quien fue a dejar las coronas de flores a las cárceles, quedó detenido en Cauquenes a la espera de que esta jornada se controle su detención y se resuelva si queda detenido "en tránsito" hasta su formalización.

Si bien este es el primer detenido por estas amenazas a los funcionarios carcelarios, desde la Fiscalía Metropolitana Occidente recalcaron que la investigación sigue en curso, por lo que no se puede descartar la participación de más personas en estos delitos.

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