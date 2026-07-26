Instituto desvincula a militante del Partido Nacional Libertario tras polémicos dichos sobre abuso a niños TEA

26 jul. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un comunicado, el Instituto Mises Cono Sur informó este domingo sobre la desvinculación de Ítalo Omegna, militante y asesor del Partido Nacional Libertario (PNL), de su cargo como Director de Vinculación.

El despido del excandidato a diputado del partido fundado por Johannes Kaiser se da luego de un polémico video en el cual, junto a un grupo de amigos, realiza comentarios sobre niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y el abuso sexual de estos mismos.

Instituto desvincula a Ítalo Omegna tras polémicos dichos

En el documento, el instituto señala que "la decisión se adopta a raíz de la difusión de un video en el que se realizan comentarios de manera irresponsable sobre materias especialmente sensibles".

Según explicaron, estos comentarios "resultan incompatibles con los valores, estándares de conducta y representación que el instituto exige a quienes forman parte de su equipo".

"El instituto agradece el compromiso y dedicación que Ítalo Omegna realizó durante su gestión. Sin embargo, nuestra institución antepone su misión, principios, valores y credibilidad por sobre cualquier consideración individual", agregaron.

Por último, indicaron que la institución "reafirma su profundo compromiso con la protección de la infancia y condenamos enérgicamente todo tipo de abuso infantil, velando cumplir nuestros objetivos con un actuar responsable, respetuoso y coherente con los valores que promovemos".

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