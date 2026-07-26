Instituto desvincula a militante del Partido Nacional Libertario tras polémicos dichos sobre abuso a niños TEA
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
A través de un comunicado, el Instituto Mises Cono Sur informó este domingo sobre la desvinculación de Ítalo Omegna, militante y asesor del Partido Nacional Libertario (PNL), de su cargo como Director de Vinculación.
El despido del excandidato a diputado del partido fundado por Johannes Kaiser se da luego de un polémico video en el cual, junto a un grupo de amigos, realiza comentarios sobre niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y el abuso sexual de estos mismos.
Instituto desvincula a Ítalo Omegna tras polémicos dichos
En el documento, el instituto señala que "la decisión se adopta a raíz de la difusión de un video en el que se realizan comentarios de manera irresponsable sobre materias especialmente sensibles".Ir a la siguiente nota
Según explicaron, estos comentarios "resultan incompatibles con los valores, estándares de conducta y representación que el instituto exige a quienes forman parte de su equipo".
"El instituto agradece el compromiso y dedicación que Ítalo Omegna realizó durante su gestión. Sin embargo, nuestra institución antepone su misión, principios, valores y credibilidad por sobre cualquier consideración individual", agregaron.
Por último, indicaron que la institución "reafirma su profundo compromiso con la protección de la infancia y condenamos enérgicamente todo tipo de abuso infantil, velando cumplir nuestros objetivos con un actuar responsable, respetuoso y coherente con los valores que promovemos".
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