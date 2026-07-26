Joven madre se mantiene conectada a ventilación mecánica en Concepción tras contagiarse de Hantavirus en Los Lagos

26 jul. 2026 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una joven madre se encuentra hospitalizada y conectada a ventilación mecánica en Concepción, región del Biobío, tras haberse contagiado de Hantavirus en la zona rural de Palena, región de Los Lagos, en la que vive junto a su hijo de 10 años.

Joven madre hospitalizada por Hantavirus

La seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, informó en Radio Bio-Bio que la paciente es una mujer menor de 40 años que fue atendida en primera instancia en el Hospital de Chaitén, en donde un test rápido con resultado originó su traslado a Puerto Montt.

Desde la capital de Los Lagos, se decidió enviar a la mujer hasta el Hospital Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, el recinto asistencial público de mayor complejidad en la macrozona sur del país.

"Actualmente, se encuentra conectada a ECMO (ventilación mecánica) con evolución estable dentro de su gravedad", informó la seremi Brintrup respecto al estado de salud de la joven madre.

La autoridad agregó además que "el PCR Hanta fue ya confirmado en el laboratorio de Valdivia" y que ya se inició un estudio epidemiológico para determinar si el contagio fue en una zona cercana a su domicilio o los lugares que ha visitado en los últimos 45 días, período de incubación del mortal virus.

La seremi señaló también que ninguna persona cercana a la mujer presenta sintomatología asociada al Hantavirus.

Recomendaciones para evitar contagios de Hantavirus

Dentro de las recomendaciones que entregó la autoridad para los domicilios rurales está el mantener la melaza baja en la cercanía de las casas, tener ventilación en galpones o bodegas cerradas, además del uso de mascarilla y guantes para quienes trabajen en dichos lugares.

Evelyn Brintrup reiteró también la necesidad de lavarse las manos tras manipular elementos al aire libre en zonas rurales y evitar tocarse el rostro, ya que el virus se contagia a través de las heces y orina de los ratones de cola larga.

En lo que va de este 2026, ya se contabilizan 9 casos de Hantavirus en la región de Los Lagos, principalmente en Palena. De estos, cinco personas han resultado fallecidas. En tanto, a nivel nacional los contagios llegan a los 45 durante el presente año.

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