"Qué afortunado soy": El romántico intercambio de mensajes entre Juan Pedro y Karen Paola que emocionó a sus seguidores

27 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Juan Pedro Verdier y Karen Paola volvieron a demostrar que su relación atraviesa un gran momento. La pareja compartió un tierno intercambio de mensajes en redes sociales que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El exintegrante de "Mundos Opuestos" publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de la cantante mientras ambos disfrutaban de un almuerzo, acompañándola con una emotiva dedicatoria.

"Qué afortunado soy"

En la publicación, Juan Pedro expresó el cariño y admiración que siente por Karen Paola.

"Dios, gracias por poner a mi lado a esta hermosa mujer, maravillosa madre, luchadora de la vida, una persona que siempre saca lo mejor de mí, me cuida y me apoya… Hoy la veía al almuerzo y pensaba pa! Qué afortunado soy… te amo culina, para siempre", escribió Juan Pedro.

La cantante no tardó en responder el mensaje de su pareja y aprovechó el momento para dedicarle unas cariñosas palabras.

"What??? Me dejai como handroll po amor!! Te amo mi culino más precioso que no te lo puedo ni explicar. Dios ha sido hermoso al darnos un amor tan lindo y puro. Te amo y admiro infinito", respondió.

El romántico intercambio de mensajes no pasó desapercibido entre sus seguidores. La publicación recibió cientos de comentarios con muestras de cariño para la pareja, con frases como "Hermosa pareja", "Ámense para siempre", "Lindos, los quiero", "Qué alegría verlos juntos" y "Bendiciones para ambos".