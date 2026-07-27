"Sabía que esto iba a pasar": La incómoda pregunta sobre Pampita y "China" Suárez que descolocó a Benjamín Vicuña

27 jul. 2026 - 18:35 hrs.

No hubo escapatoria. Lo que parecía una entrevista tranquila en Argentina terminó con Benjamín Vicuña enfrentando la pregunta que más quería evitar. Su reacción lo dijo todo antes de responder.

El actor chileno fue invitado a "La Noche de Mirtha", el icónico programa conducido por Mirtha Legrand, en donde conversó sobre su carrera y aspectos de su vida privada.

Fue ahí cuando le lanzó una consulta directa: "¿Te llevas bien con tus ex?", le preguntó, descolocando al intérprete. Entre risas nerviosas, Vicuña respondió: "Yo sabía que esto iba a pasar".

"Lo más importante es el bienestar de los chicos"

Tras ese primer momento, el chileno explicó cómo enfrenta la convivencia familiar. "Mira, me pasa que... y esto lo van a entender todas las personas que tienen familias grandes y ensambladas. Lo más importante, y de verdad, es el bienestar de los chicos", expresó.

El actor profundizó en su postura y aseguró: "Es muchísimo laburo. Y la verdad es que con ambas, yo que tuve hijos con dos mujeres, se le busca la vuelta para tener un equipo sano, para entender que eso se concrete y los hijos puedan llevar adelante su vida, tener el mejor entorno posible".

Pero Mirtha quiso ir un paso más allá y volvió a insistir. Esta vez le consultó cómo es actualmente su vínculo con Carolina Ardohain y Eugenia "China" Suárez, y si aún mantienen contacto.

Sin esquivar completamente la respuesta, Vicuña reconoció que sí se hablan. "Pero esto también lo van a entender muchos. Uno, por momentos, se disocia y logra hablar de lo que hay que hablar. Existen escenarios mejores, posiblemente. Existen otros, pero es lo que me tocó".

Las declaraciones llegan mientras el actor continúa atravesando un complejo proceso relacionado con la custodia de sus hijos junto a Eugenia Suárez, quien actualmente mantiene una relación con Mauro Icardi y se trasladó a vivir a Turquía.