Suspenden clases para este martes 28 de julio en cuatro comunas de la región de Los Ríos

28 jul. 2026 - 00:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó de la suspensión de clases para este martes 28 de julio en cuatro comunas de la región de Los Ríos, producto de un sistema frontal que afecta al centro sur del país.

A través de sus redes sociales, el organismo señaló que las comunas implicadas son:

Futrono

Paillaco

Los Lagos

Valdivia

"La medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media", añadió el Mineduc.

Sistema frontal en la región de Los Ríos

Un sistema frontal se registra en la zona centro sur del país y afecta con fuerza a la región de Los Ríos. Por ejemplo, en Valdivia, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) se espera que en la madrugada continúen las precipitaciones. La máxima llegará tan solo a los 10°C este martes.

Si bien las precipitaciones tendrán una pausa el miércoles, a partir del jueves todo cambiará, ya que también llegarán los vientos, que variarían entre los 40 y 60 kilómetros por hora en la tarde.

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