Naya Fácil pidió disculpas tras viralizarse video conduciendo a exceso de velocidad: "Fue una total irresponsabilidad"
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
La influencer chilena Naya Fácil se refirió públicamente al video en el que aparece conduciendo a exceso de velocidad, registro que se viralizó ampliamente en redes sociales durante las últimas horas.
A través de un video dirigido a sus seguidores, reconoció su actuar y ofreció disculpas, asegurando que asumirá las consecuencias que puedan derivarse del hecho.
Además, afirmó que no volverá a repetir una conducta de ese tipo. "Fue una total irresponsabilidad. Fue una tontería que hice por sacar de un modo rápido que tenía mi auto".Ir a la siguiente nota
La influencer reconoce su error
Naya Fácil explicó que decidió hablar del tema porque no podía "hacer como si nada ha pasado", debido a la difusión que tuvo el registro. En ese contexto, expresó: "Quiero disculparme por mi acto irresponsable, porque fue una total irresponsabilidad. Fue una tontería que hice por sacar de un modo rápido que tenía mi auto, pero claro, uno a veces no le toma el peso en el momento a este tipo de actos".
La influencer agregó que, aunque no se registraron consecuencias mayores, se refirió a la gravedad de la situación "Quizás pude haber llevado a alguien más a una situación más grave. Afortunadamente no fue así", sostuvo.
Finalmente, aseguró que enfrentará las consecuencias que correspondan: "Ahora, independiente de lo que se me venga, estoy dispuesta a asumir las consecuencias, dispuesta a responder por esto, a colaborar también, no dar malos ejemplos", indicó.
Además, concluyó reiterando su arrepentimiento: "Soy un ser humano que a veces cometo cosas irresponsables, pero creo que también ya es bueno reconocerlas, no volverlas a cometer y hacerse cargo de este tipo de responsabilidades".