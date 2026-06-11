"Cumpliendo un sueño": El viaje de Flaviana Seeling junto a su familia a más de un año del nacimiento de su hijo

11 jun. 2026 - 11:00 hrs.

Un especial momento familiar está viviendo Flaviana Seeling. La bailarina brasileña y fundadora de Axé Bahía viajó hasta Perú para cumplir uno de sus grandes sueños: conocer Machu Picchu.

La artista compartió registros de la experiencia en sus redes sociales, donde mostró parte del recorrido realizado junto a su pareja, Orlando Carmona, y sus hijos Gianluca y Vicente, este último nacido en mayo de 2025.

A más de un año de convertirse nuevamente en madre, la brasileña aprovechó la oportunidad para disfrutar de unas vacaciones en familia y visitar uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Sudamérica.

El viaje de Flaviana Seeling a Machu Picchu

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Flaviana mostró distintos momentos de su paso por la histórica ciudadela inca, considerada una de las siete maravillas del mundo.

La publicación rápidamente recibió mensajes de cariño de sus seguidores, quienes destacaron el momento familiar que atraviesa la artista.

Junto a los registros del viaje, Flaviana expresó su emoción por concretar esta meta personal.

"Cumpliendo un sueño, una maravilla del mundo más y en familia", escribió en la publicación, reflejando la felicidad que sintió al conocer Machu Picchu acompañada de sus seres queridos.