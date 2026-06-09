Celebró su cumpleaños hace poco mostrando mejorías: Muere influencer de videojuegos a los 32 años por cáncer de colon

09 jun. 2026 - 17:49 hrs.

La comunidad gamer perdió a uno de sus creadores de contenido más queridos. Alex Cimo, influencer especializado en cartas coleccionables de Yu-Gi-Oh! y con casi 380.000 seguidores en YouTube, falleció a los 32 años luego de una extensa batalla contra el cáncer de colon en etapa 4, diagnóstico que había recibido en marzo de 2025.

Su muerte conmocionó a sus seguidores, especialmente porque apenas semanas antes había dado señales de estar superando lo que parecía ser el peor momento de su enfermedad.

Lo que hace su partida aún más dolorosa es el contraste con su último mensaje público. El 1 de mayo, en su cumpleaños, Cimo publicó en X una serie de mensajes en los que celebraba haber sobrevivido a un pronóstico devastador. Solo seis semanas después, su esposa Bryttni confirmaba su muerte.

"Me negué a aceptar mi destino": el último mensaje de Alex Cimo

El 1 de mayo, día de su cumpleaños, Cimo sorprendió a sus seguidores con una publicación emotiva en la que relataba haber desafiado a los médicos que lo habían desahuciado. Según informó el Daily Mail, el creador de contenido escribió: "Me negué a aceptar mi destino, así que luché, y luché, y luché con más fuerza que nunca en toda mi vida", señalando que así se lo habían indicado los "mejores oncólogos de Estados Unidos".

En ese mismo mensaje, el influencer agregó: "Ahora, seis semanas después de que me dieran por muerto, contra todo pronóstico, puedo decir con orgullo que les he demostrado que estaban equivocados. La recuperación es un proceso dolorosamente lento, pero me hago más fuerte cada día". Concluyó agradeciendo el apoyo de sus fans con un mensaje: "Cuídense mucho".

Su esposa confirmó la muerte "muy repentina"

La noticia de su fallecimiento se filtró primero a través de una publicación en LinkedIn que fue eliminada poco después. Fue su esposa, Bryttni, quien el 5 de junio confirmó oficialmente lo ocurrido, admitiendo que aún estaba procesando el golpe. Bryttni escribió que la estrella de las redes sociales había fallecido "de forma muy repentina" días antes, y que todavía estaba "muy afectada por su pérdida".

Bryttni explicó además que inicialmente había querido esperar para informar públicamente: "No sabía que se iba a publicar el mensaje en LinkedIn. Tenía previsto informar a todos en un par de semanas, de acuerdo con los deseos de Alex, una vez que mi dolor disminuyera un poco". Aun así, quiso ser transparente con la comunidad que siguió de cerca el proceso de su esposo: "Alex siempre fue muy abierto sobre su proceso de salud con todos ustedes y quiero seguir honrando eso", indicó.

Un creador comprometido desde antes del diagnóstico

Antes de que le detectaran cáncer de colon, Alex Cimo ya había hecho del activismo en salud parte de su identidad pública. El influencer compartía abiertamente sus dificultades con la colitis ulcerosa y había participado activamente en la recaudación de fondos para combatir esa enfermedad.

La despedida de sus fans

Tras conocerse la noticia, los seguidores de Cimo inundaron las redes sociales con mensajes de homenaje. "Descansa en paz. Me encantaban tus vídeos y, sinceramente, fuiste la principal razón por la que volví a jugar", escribió un usuario. Otro agregó: "Muchísimas gracias por ser siempre un faro de positividad y luz en esta comunidad. Me has hecho reír mucho en momentos en que realmente lo necesitaba. Descansa en paz, rey".

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