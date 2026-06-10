¿Vivir en el mar para siempre? El proyecto de la primera ciudad flotante para albergar a 80 mil personas

10 jun. 2026 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

Para muchas personas la playa y el mar son sus lugares favoritos en el mundo, pero ¿te imaginas viviendo en alta mar toda tu vida? Esa es la premisa del "Freedom Ship", un megaproyecto que tiene como finalidad crear una ciudad flotante en la que puedan vivir más de 80.000 personas.

La embarcación que tiene la ambición de ser la más grande construida jamás tendría una ciudad flotante de más de 30 pisos de altura y casi 1,6 kilómetros de largo. El proyecto no está pensado para vacaciones como los cruceros tradicionales; acá se espera que 50 mil personas sean residentes permanentes del lugar, mientras que el resto serían tripulación y visitantes.

Una ciudad con energía nuclear

De concretarse, la idea plantea un desafío logístico sin precedentes, puesto que, como su objetivo es tener una civilización a bordo, tiene que contar con varias de las estructuras que necesitan las personas en su día a día, como son colegios, hospitales, bancos, parques e incluso se contempla la construcción de un estadio que tendría capacidad para 15 mil personas.

Además, debido a su colosal proporción, la nave no podrá aparcar en ningún puerto tradicional del planeta, por lo que permanecerá siempre en aguas internacionales y se conectará con tierra firme mediante ferris y embarcaciones auxiliares.

Otro de los grandes desafíos que tienen sus promotores es cómo mover esta megaconstrucción sin generar un desastre en el ecosistema, por lo que han planteado utilizar energía nuclear como combustible para la embarcación. Esta tecnología permitiría reducir drásticamente las emisiones del transporte marítimo y mantener en funcionamiento los servicios esenciales del buque durante años, según comentan desde Freedom Cruise Line International.

Entre la utopía y los millones

A pesar del enorme entusiasmo que despierta el proyecto, el camino para transformarlo en una realidad se hace muy complicado. La historia de esta ciudad flotante comenzó en los noventa con la idea del ingeniero Norman Nixon, y tras treinta años de inactividad, la propuesta vuelve a resurgir con un plan de fabricación por secciones en Indonesia para ser ensamblado directamente en alta mar.

Sin embargo, el gran pero que mantiene el proyecto en vilo es el financiamiento, ya que su construcción requiere una inversión estimada de 12.000 millones de libras. Por ello, el proyecto está resurgiendo este 2026; la prioridad absoluta de la firma es atraer a inversionistas dispuestos a poner parte de su capital en este utópico proyecto.

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