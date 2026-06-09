A casi 15 años de la tragedia de Juán Fernández: Encuentran restos de avión Casa C-212 en desconocida isla

09 jun. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

A casi 15 años de una de las tragedias aéreas más recordadas en Chile, un inesperado hallazgo volvió a poner el accidente de Juan Fernández en el centro de la atención.

Un navegante francés encontró en la Isla Ducie, uno de los lugares más aislados del planeta, una pieza metálica que podría corresponder al avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que cayó al mar el 2 de septiembre de 2011.

Tras analizar fotografías y antecedentes del objeto encontrado, el organismo francés encargado de investigar accidentes e incidentes aéreos, el Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA), concluyó que probablemente se trata del tren de aterrizaje izquierdo del Casa C-212 siniestrado en el archipiélago de Juan Fernández.

Hallazgo en una de las islas más aisladas del mundo

La Isla Ducie forma parte del territorio británico de Pitcairn y se ubica en medio del Océano Pacífico Sur, a más de 5.000 kilómetros de las costas chilenas.

Fue en ese remoto lugar donde un navegante francés detectó una estructura metálica que llamó su atención. Tras compartir registros del objeto con especialistas, comenzaron las pericias para determinar si efectivamente estaba relacionada con la aeronave accidentada en 2011.

Las primeras conclusiones del BEA apuntan a que la pieza presenta características compatibles con el tren de aterrizaje izquierdo del avión militar chileno.

¿Cómo pudo llegar una pieza hasta la isla Ducie?

La principal hipótesis apunta a la acción de las corrientes marinas del Pacífico Sur, capaces de trasladar objetos flotantes durante años a través de enormes distancias.

Expertos señalan que los restos de aeronaves, embarcaciones e incluso residuos plásticos han sido encontrados anteriormente en zonas extremadamente alejadas de su lugar de origen debido al movimiento constante de las corrientes oceánicas.

La tragedia que enlutó a Chile

El accidente del Casa C-212 de la FACh ocurrió el 2 de septiembre de 2011 cuando la aeronave intentaba aterrizar en el aeródromo de Juan Fernández en medio de complejas condiciones meteorológicas.

Las 21 personas que iban a bordo fallecieron, incluyendo integrantes del equipo del programa "Buenos Días a Todos", funcionarios públicos y miembros de organizaciones sociales.

Entre las víctimas se encontraba Felipe Camiroaga, uno de los rostros más queridos de la televisión chilena, cuya muerte provocó una profunda conmoción a nivel nacional.

Ahora, más de una década después, este inesperado hallazgo en una remota isla del Pacífico vuelve a abrir interrogantes sobre una tragedia que sigue presente en la memoria colectiva de Chile.