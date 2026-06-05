¿Quieres vivir en Europa? Este es el pueblo que entrega terrenos gratis y apoyo para comprar vivienda

05 jun. 2026 - 16:31 hrs.

Mudarse a Europa, vivir rodeado de naturaleza y comenzar una nueva vida puede parecer un plan lejano. Pero en un pequeño pueblo de Croacia, esa posibilidad hoy tiene un incentivo difícil de ignorar: terrenos gratuitos y apoyo económico para comprar vivienda.

Mientras distintas localidades rurales del continente enfrentan una constante pérdida de habitantes, Špišic Bukovica, un pueblo de cerca de 1.300 personas ubicado en el noreste de Croacia, decidió apostar por una fórmula distinta para atraer nuevos residentes.

La localidad, situada a poco más de una hora de Zagreb, la capital del país, lanzó un programa enfocado especialmente en familias jóvenes y trabajadores remotos que quieran instalarse de manera permanente en un entorno tranquilo, lejos del ritmo de las grandes ciudades.

Cómo funciona el programa que ofrece terrenos gratis

La iniciativa ofrece terrenos gratuitos para construir una vivienda. Sin embargo, quienes accedan al beneficio deberán cumplir una condición clave: levantar una casa dentro de un plazo estimado de tres años y fijar residencia permanente en el lugar.

El plan también incluye ayudas económicas para facilitar la llegada de nuevos habitantes. Entre los apoyos disponibles se encuentran subsidios para la compra de una primera vivienda e incentivos para ayudar a familias jóvenes a instalarse en el pueblo.

Debido a las limitadas oportunidades laborales de la zona, Špišic Bukovica también pone especial atención en personas que trabajen de forma remota, lo que les permite mantener sus labores mientras viven en un entorno más alejado de los centros urbanos.

www.spisicbukovica.hr/

Quiénes pueden acceder al beneficio

Las autoridades locales suelen priorizar a familias jóvenes, parejas que buscan adquirir su primera vivienda y personas interesadas en establecerse definitivamente en la comunidad.

También aparecen, entre los perfiles considerados, trabajadores remotos que puedan trabajar desde cualquier lugar y que tengan interés en permanecer a largo plazo en el pueblo.

https://www.spisicbukovica.hr/

Los requisitos para postular

Las condiciones pueden variar según cada convocatoria municipal, aunque existen algunos requisitos comunes para acceder a este tipo de programas de repoblación.

Entre ellos, establecer residencia permanente en Špišic Bukovica, construir una vivienda dentro de un plazo de tres años, no poseer otra propiedad en la zona y, en algunos casos, cumplir exigencias relacionadas con edad o situación familiar.

Las autoridades priorizan especialmente a quienes tengan intención de permanecer en el lugar y formar parte de la comunidad.

www.spisicbukovica.hr

Un pueblo rodeado de naturaleza

Špišic Bukovica se extiende entre las colinas boscosas de Bilogora, las llanuras agrícolas y las cercanías del río Drava, uno de los más importantes de Croacia.

El lugar destaca por sus paisajes rurales, senderos naturales, viñedos y amplios espacios verdes, además de por actividades ligadas a la agricultura. Entre sus atractivos también figura el centro de visitantes Casa del Té-Oasis de Paz, dedicado a la tradición local y al turismo rural.

Con esta iniciativa, el pequeño pueblo busca sumar nuevos vecinos dispuestos a comenzar una vida en un entorno más tranquilo y conectado con la naturaleza.