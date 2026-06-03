"Eri terrible racista": Chilena enfrenta a mujer que lanzó insultos xenófobos en metro de Barcelona
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Un video grabado al interior del metro de Barcelona, en España, se viralizó en las últimas horas luego de mostrar a una pasajera realizando insultos de carácter racista y xenófobo contra distintos usuarios del tren.
La situación escaló rápidamente en medio del vagón y terminó en un enfrentamiento con una joven chilena que también fue objeto de las agresiones.
Insultos, agresiones y tensión en el vagón
De acuerdo al video que circula en redes sociales, se ve a la mujer reaccionando de forma violenta en contra de otros pasajeros extranjeros, aunque se desconoce el origen del conflicto.Ir a la siguiente nota
En un momento, la mujer dice: "¿Callar? ¿A mí? Antes te vas a la cárcel que yo me calle. Estás en mi pu... casa, gili...", para luego agredir físicamente a un hombre que viajaba sentado a su lado.
Posteriormente, la situación subió aún más de tono cuando la mujer se dirigió a un grupo donde se encontraba la joven chilena, a quien insultó y escupió.
El enfrentamiento con la chilena
Tras la agresión, la chilena reaccionó de inmediato y se enfrentó a la mujer dentro del vagón, generándose un forcejeo entre ambas.
"¿Qué te pasa conc...?", le gritó la nacional, mientras la mujer española le respondió: "Salvaje de mie... Aquí tú hablas catalán (...) los inmigrantes de mie...".
Finalmente, la chilena se acercó a la española y le botó el celular, lo que generó un nuevo y violento forcejeo entre ambas. "Eri terrible racista", le gritó la nacional mientras ambas eran separadas.
Notas relacionadas
- Estudiante reclamó por escribir prueba a mano y respuesta de profesor universitario se viralizó
- ¿Estaba celebrando su salida del Gobierno? Banda Play aclara origen de video viral protagonizado por Mara Sedini
- Compraron 100 hamburguesas para ir al Mundial: la insólita apuesta de un grupo de amigos que se hizo viral