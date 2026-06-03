"Eri terrible racista": Chilena enfrenta a mujer que lanzó insultos xenófobos en metro de Barcelona

03 jun. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un video grabado al interior del metro de Barcelona, en España, se viralizó en las últimas horas luego de mostrar a una pasajera realizando insultos de carácter racista y xenófobo contra distintos usuarios del tren.

La situación escaló rápidamente en medio del vagón y terminó en un enfrentamiento con una joven chilena que también fue objeto de las agresiones.

Insultos, agresiones y tensión en el vagón

De acuerdo al video que circula en redes sociales, se ve a la mujer reaccionando de forma violenta en contra de otros pasajeros extranjeros, aunque se desconoce el origen del conflicto.

En un momento, la mujer dice: "¿Callar? ¿A mí? Antes te vas a la cárcel que yo me calle. Estás en mi pu... casa, gili...", para luego agredir físicamente a un hombre que viajaba sentado a su lado.

Posteriormente, la situación subió aún más de tono cuando la mujer se dirigió a un grupo donde se encontraba la joven chilena, a quien insultó y escupió.

El enfrentamiento con la chilena

Tras la agresión, la chilena reaccionó de inmediato y se enfrentó a la mujer dentro del vagón, generándose un forcejeo entre ambas.

"¿Qué te pasa conc...?", le gritó la nacional, mientras la mujer española le respondió: "Salvaje de mie... Aquí tú hablas catalán (...) los inmigrantes de mie...".

Finalmente, la chilena se acercó a la española y le botó el celular, lo que generó un nuevo y violento forcejeo entre ambas. "Eri terrible racista", le gritó la nacional mientras ambas eran separadas.

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