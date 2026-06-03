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"Eri terrible racista": Chilena enfrenta a mujer que lanzó insultos xenófobos en metro de Barcelona

¿Qué pasó?

Un video grabado al interior del metro de Barcelona, en España, se viralizó en las últimas horas luego de mostrar a una pasajera realizando insultos de carácter racista y xenófobo contra distintos usuarios del tren.

La situación escaló rápidamente en medio del vagón y terminó en un enfrentamiento con una joven chilena que también fue objeto de las agresiones.

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Insultos, agresiones y tensión en el vagón

De acuerdo al video que circula en redes sociales, se ve a la mujer reaccionando de forma violenta en contra de otros pasajeros extranjeros, aunque se desconoce el origen del conflicto.

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En un momento, la mujer dice: "¿Callar? ¿A mí? Antes te vas a la cárcel que yo me calle. Estás en mi pu... casa, gili...", para luego agredir físicamente a un hombre que viajaba sentado a su lado.

Posteriormente, la situación subió aún más de tono cuando la mujer se dirigió a un grupo donde se encontraba la joven chilena, a quien insultó y escupió.

El enfrentamiento con la chilena

Tras la agresión, la chilena reaccionó de inmediato y se enfrentó a la mujer dentro del vagón, generándose un forcejeo entre ambas.

"¿Qué te pasa conc...?", le gritó la nacional, mientras la mujer española le respondió: "Salvaje de mie... Aquí tú hablas catalán (...) los inmigrantes de mie...".

Finalmente, la chilena se acercó a la española y le botó el celular, lo que generó un nuevo y violento forcejeo entre ambas. "Eri terrible racista", le gritó la nacional mientras ambas eran separadas.

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