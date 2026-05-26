Estudiante reclamó por escribir prueba a mano y respuesta de profesor universitario se viralizó

26 may. 2026 - 16:39 hrs.

El debate por el uso de la inteligencia artificial es uno que enciende muchas pasiones en la actualidad, ya que cuenta con fieles defensores y fuertes detractores en la opinión pública. Mientras un sector destaca las virtudes y la optimización de tiempos que ofrece esta tecnología, otros la observan con profunda preocupación debido al impacto negativo que puede llegar a generar en distintos ámbitos del desarrollo humano y de la vida cotidiana.

Sin ir más lejos, ayer el Papa León XIV pidió luchar contra el dominio que la IA tiene en el mundo actual e hizo un paralelismo con la esclavitud. En esa línea, es importante considerar cómo esta tecnología ha comenzado a influir cada vez más en la vida diaria de las personas.

El uso de las nuevas tecnologías en las aulas universitarias volvió a encender un debate en las redes sociales. Lo que comenzó como la queja de un estudiante descontento terminó por destapar una realidad que complica a los profesores de distintos planteles en el mundo.

Controversia por la IA en usos académicos

La polémica se originó cuando el usuario Isra (@naoeoisra) utilizó su cuenta en la plataforma X para arremeter abiertamente contra las metodologías de evaluación actuales.

En un tono bastante categórico, el joven cuestionó severamente que se les exigiera a los universitarios entregar sus informes escritos a mano. "¿Dónde ya se ha visto pedir que se entregue trabajo escrito a mano? Estamos en la edad de las cavernas de verdad", reclamó de forma irónica.

La publicación no tardó en recibir una réplica directa por parte de Rodrigo (@QuartoSinistro), un académico de la red social que salió a defender la validez de la escritura manual con un fuerte argumento.

Debate con distintas miradas

"Queridos alumnos, pedimos trabajos manuscritos porque ustedes copian y pegan todo de IA en trabajos digitados", explicó el docente a través de la misma plataforma.

Según detalló, la exigencia del lápiz y papel busca que los estudiantes "tal vez aún se den el lujo de leer lo que la IA escupió".

Lejos de matizar su postura, el educador lanzó una dura advertencia para cerrar el debate frente a quienes catalogan el ejercicio de leer y escribir textos largos como una conducta obsoleta.

"Si crees que escribir o incluso leer textos es algo anticuado o que no tiene utilidad, solo demuestra dos cosas: 1) No posees conocimiento básico sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje; 2) menos mal que no eres profesor(a)", sentenció de forma tajante.

Medidas contra la IA

Esta controversia local, de hecho, refleja una tendencia que ya se está consolidando en otros sistemas educativos. En Estados Unidos, por ejemplo, universidades de prestigio como Texas A&M, University of Florida y UC Berkeley han reportado un aumento masivo en la demanda de 'blue books' —los cuadernillos de examen manuscritos tradicionales— durante los últimos dos años, precisamente para combatir el plagio con herramientas de IA como ChatGPT.

La medida no se limita a los exámenes. Tal como reporta la publicación "The Handwriting Revolution" de Inside Higher Ed, profesores como Melissa Ryckmans ya exigen ensayos argumentativos escritos a mano directamente en clase, en una práctica que definen como un necesario 'detox digital'.

De esta manera, el retorno al formato manuscrito se instala como una de las últimas herramientas efectivas para los docentes, con el fin de forzar a los universitarios a procesar la materia y combatir el bajo nivel de aprendizaje que genera el uso sistemático de la IA.

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